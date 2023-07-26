Відлетів у вічність: на Сході ЗСУ ліквідували кадирівця "Карлссона"
Українські захисники продовжують успішно ліквідовувати ворогів нашої держави. Так, 26 липня стало відомо, що на фронті загинув один з командирів підрозділу Кадирова – "Карлссон".
Про це повідомляють російські ЗМІ. Пропагандисти зазначили, що чоловік загинув "виконуючи своє бойове завдання", передає 24 Канал.
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Ще один командир Росії загинув на фронті
Росіяни наголошують, що "Карлссон" загинув під окупованою Кліщіївкою Донецької області. Там він воював у військовому формуванні голови Чечні Рамзана Кадирова – "Ахмат".
Кадирівець "Карлссон" загинув на фронті / Фото з російських телеграм-каналів
Зокрема, "Карлссон" був командиром загону БпЛА кадирівського підрозділу. Крім цього, він також займався й активною пропагандистською діяльністю, а саме вів телеграм-канал "Карлсон News", де поширював фейки про війну проти України та викладав фото і відео з фронту.
РосЗМІ наголошують, що кадирівця звали Данііл, і він також товаришував з помічником Кадирова – Апти Алаудіновим. Попри це, окупанти не повідомили, коли саме загинув їхній військовий.
Нещодавно на фронті загинув пропагандист Лучін
- Російські телеграм-канали 20 липня повідомили, що на фронті загинув пропагандист Михайло Лучін. Він був російським "воєнкором" та вів пропагандистський телеграм-канал "Міша на Донбасі".
- Згодом стало відомо, що російський пропагандист загинув о третій ночі під окупованою Красногорівкою. Ворог намагався атакувати шахту, але його позиції накрила "Стугна-П" миколаївської 79 окремої десантно-штурмової бригади.
- Варто зазначити, що у березні 2023 року Лучін зібрав 25 тисяч доларів США на безпілотні літальні апарати для російської армії. Однак українські хакери зламали його пошту та акаунт на AliExpress і замовили йому на цю суму секс-іграшки.
- Крім того, на початку 2023 року Лучіна номінували на російську премію "Людина Z", присвячену "новим героям нашого часу". Там окупант посів друге місце в красномовній номінації – "Zахисник".