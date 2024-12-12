В Україні воюють не кадирівці: ексспівробітник СБУ розкрив схему, як вони уникають участі у боях

В ніч на 12 грудня Грозний у Чеченській республіці атакували безпілотники. Як заявив Рамзан Кадиров, внаслідок ударів українських дронів по казармі спецполку поліції, зазнали поранення чотири силовики. Очільник Чечні пригрозив жорсткою відповіддю.

Кадиров пообіцяв "висунути на передову за першим наказом" резерв із 84 тисяч добровольців, а також пригрозив "покласти" 400 українських військових. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що кадирівців не відправляють на фронт, тому що вони мають виконувати важливу функцію поряд з Рамзаном Кадировим.

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Яке завдання гвардії Кадирова

Раніше Кадиров неодноразово заявляв, що нібито відправить на війну в Україну найкращих бійців. Однак за великим рахунком туди їхали всі, хто пройшов через російський університет спецназу імені Владіміра Путіна в місті Гудермес.

Через цей фактично рекрутинговий центр, куди Кадиров залучає людей з усієї Росії, проходить доволі велика кількість військовослужбовців. Кожний з них отримує по 200 тисяч рублів на місяць і ще 100 тисяч рублів їм особисто платить Кадиров зі свого фонду.

До теми. В ніч на 12 грудня в Грозному внаслідок атаки безпілотників на казарму спецполку поліції зазнало поранення щонайменше четверо силовиків. Кадиров звинуватив в атаці Україну і заявив, що помститься.

У такий спосіб ці випускники університету спецназу оформлюються як ті, що поїхали на війну саме від Чеченської республіки,

– пояснив колишній співробітник СБУ.

Однак російські викривачі в екзилі запевняють, що по факту представники чеченської гвардії на передову не виїжджають. Вони здебільшого перебувають в Грозному і виконують там функцію особистої гвардії Рамзана Кадирова.

Їхнє завдання – убезпечити його від певних непередбачуваних подій, наприклад, терористичного нападу. Адже в Чечні були випадки, коли розстрілювали патрулі, нападали на невеличкі райвідділки поліції.

Тому їдуть гинути на українських фронтах добровольці, що пройшли університет спецназу. А кадирівці участі в бойових діях не беруть – в цьому полягає фокус,

– підкреслив Іван Ступак.

Зазначимо, що військовий експерт Роман Світан не виключає можливості, що атаку по Грозному 12 грудня здійснила Україна. Проте залишається відкритим питання, чому не відбувся удар по НПЗ. Він припустив, що безпілотники могли запустити сили внутрішнього спротиву, які зараз активізувалися на півночі Кавказу.