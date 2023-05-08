Кадиров поставив Пригожина на місце: чого насправді хотів ватажок "Вагнера"
Після того як Пригожин заявив, що начебто готовий вивести 10 травня своїх найманців з Бахмута, із заявою вискочив Кадиров і наголосив про готовність замінити їх. Утім, "кидати своїх джигітів на забій" він насправді не готовий, оскільки вони – гаранти його життя.
Про це в ефірі 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він пояснив сутичку між Пригожиним та Кадировим.
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Кадиров береже своїх
Кадирову вкрай важливо зберегти свою небагаточисельну армію, оскільки вона є гарантом його життя. За словами Яковенка, чи не половина людей в Чечні, а також чимало з еміграції мріють звести рахунки з Кадировим.
"Ось ці люди (бійці – 24 Канал) – гарант. Не дивлячись на те, що формально відносяться до Росгвардії, підкорюються вони йому особисто", – відзначив він.
Ігор Яковенко про сутичку Кадирова і Пригожина: дивитись відео
Кадиров vs Пригожин
Яковенко нагадав, певний час Кадиров та Пригожин йшли пліч-о-пліч, коли разом критикували Шойгу та Герасимова. Утім, в певний момент з Кадировим поговорив Путін і наказав заспокоїти "друга Женю".
"Це він і зробив, щоправда не дуже членороздільно, але, мовляв, є один творець – Путін і вмиратимемо ми за Путіна. Май на увазі, друг Женя", – пояснив опозиційний журналіст.
Він підкреслив, що Пригожин проковтнув публічний ляпас від Кадирова попри свій запальний характер.
З боку Пригожин, який за словом в карман не лізе, в даному випадку нічого не сказав – з'їв. Йому дали публічний ляпас, він стерпів його від Кадирова. Я думаю, що Кадиров не дозволить піти Пригожину з поля боя. А той дуже вже хоче піти і зберегти деяку частину найманців. Він хоче поїхати в Африку, там скоро буде свій перерозподіл. Але поки його ніхто не пускає,
– резюмував Ігор Яковенко.
Діяльність Кадирова: останнє
- Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив про готовність замінити найманців ПВК "Вагнера" на фронті. Утім, його загони геть небоєздатні. Ймовірно, таким чином Кадиров шукає для себе перспективи.
- Припускається, що Кадиров та Пригожин навмисно розіграли цей театр з переміщенням своїх загонів. Йдеться навіть про те, що погрозами Кадиров міг шантажувати російське МО надати Пригожину боєприпаси.
- Про спільну гру на публіку може й говорити бажання Пригожина йти в політику, а Кадиров в свою чергу шукає союзника для себе, бо він не є наразі самостійною політичною одиницею.