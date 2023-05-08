Кадиров поставив Пригожина на місце: чого насправді хотів ватажок "Вагнера"

Після того як Пригожин заявив, що начебто готовий вивести 10 травня своїх найманців з Бахмута, із заявою вискочив Кадиров і наголосив про готовність замінити їх. Утім, "кидати своїх джигітів на забій" він насправді не готовий, оскільки вони – гаранти його життя.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він пояснив сутичку між Пригожиним та Кадировим.

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Кадиров береже своїх

Кадирову вкрай важливо зберегти свою небагаточисельну армію, оскільки вона є гарантом його життя. За словами Яковенка, чи не половина людей в Чечні, а також чимало з еміграції мріють звести рахунки з Кадировим.

"Ось ці люди (бійці – 24 Канал) – гарант. Не дивлячись на те, що формально відносяться до Росгвардії, підкорюються вони йому особисто", – відзначив він.

Ігор Яковенко про сутичку Кадирова і Пригожина: дивитись відео

Кадиров vs Пригожин

Яковенко нагадав, певний час Кадиров та Пригожин йшли пліч-о-пліч, коли разом критикували Шойгу та Герасимова. Утім, в певний момент з Кадировим поговорив Путін і наказав заспокоїти "друга Женю".

"Це він і зробив, щоправда не дуже членороздільно, але, мовляв, є один творець – Путін і вмиратимемо ми за Путіна. Май на увазі, друг Женя", – пояснив опозиційний журналіст.

Він підкреслив, що Пригожин проковтнув публічний ляпас від Кадирова попри свій запальний характер.

З боку Пригожин, який за словом в карман не лізе, в даному випадку нічого не сказав – з'їв. Йому дали публічний ляпас, він стерпів його від Кадирова. Я думаю, що Кадиров не дозволить піти Пригожину з поля боя. А той дуже вже хоче піти і зберегти деяку частину найманців. Він хоче поїхати в Африку, там скоро буде свій перерозподіл. Але поки його ніхто не пускає,

– резюмував Ігор Яковенко.

Діяльність Кадирова: останнє