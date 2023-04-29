Піарний образ тупого "генеральчика": чому Кадиров вигідний Путіну

Так званий голова Чечні Рамзан Кадиров вигідний російському диктатору Владіміру Путіну. Він вибудував йому специфічний образ медійного "генеральчика" та навчив деяким кдбшним хитрощам.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав правозахисник та юрист Абубакар Янгулбаєв. Він розповів деякі подробиці про Кадирова т його зв'язки з Кремлем.

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Людина безграмотна

На противагу людині розумній стає Рамзан Кадиров – людина безграмотна, як його називає Янгулбаєв. Бо якби цього суб'єкта призначили на якусь посаду чи доручили операцію, він би все одномоментно провалив і втратив. Жодного бойового досвіду, який Кадиров сам собі приписує, в нього немає.

"В російсько-чеченських війнах він не брав участі взагалі. В першу він втік в Дагестан. В другу – вони з батьком декілька місяців думали та потім все здали. Кадиров навіть в армії не служив. Це такий вибудуваний піарний образ "генеральчика", але він не генерал", – сказав правозахисник.

Абубакар Янгулбаєв про діяльність Рамзана Кадирова: дивитись відео

Путін "зробив" Кадирова

Цікаво, що Владімір Путін усвідомлює розумові здібності Кадирова, вважає спікер. І саме російський диктатор зробив його тим, чим він є сьогодні.

Путін прищепив йому невеличку традицію кдбшних хитрощів. Так, Кадиров може гратися десь за лаштунками у палацові ігри – комусь щось писати та так далі. Але Путін знає, що він тупий і він цим користується,

– іронічно відзначив Янгулбаєв.

Особливо це зіграло на руку диктатора, коли відбувалося призначення так званого президента Чечні при Росії. За словами правозахисника, було декілька кандидатів, з якими можна було домовитися. Утім, очільнику Кремля був вигідний саме Кадиров.

"Путіну треба була безпринципна та безхребетна людина, і він (Кадиров – 24 Канал) дуже добре дає раду з цією роллю", – резюмував спікер.

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