Незворотні процеси: як на Росію і Чечню вплине смерть Кадирова

За даними ГУР Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані. А чеченська діаспора поширила інформацію, що лідер Чечні уже помер. Так чи інакше смерть Кадирова запустить низку процесів, які стосуватимуться не лише Росії.

На місце Кадирова після його смерті можуть претендувати чимало людей. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, наголосивши, що боротьба за владу триватиме не лише в Росії, але й в Чечні.

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Кадирова могли прибрати

Одразу після смерті Євгенія Пригожина з'явилось питання "а хто ж наступний?". Ім'я Рамзана Кадирова часто фігурувало як відповідь.

У Росії було дві приватні армії – однією керував Пригожин, а зараз її реорганізовують і шматують. Інша і перша за історичним фактом створення ПВК – це кадирівці. Зараз велика ймовірність, що Кадиров відійде в інший світ,

– зазначив Володимир Фесенко.

Достеменно невідомо, чи відбудеться це з природних причин, чи це знову працює "Новачок" або щось подібне від російських спецслужб. Але так чи інакше це вплине на подальший розвиток подій.

"Можливо й уже починається боротьба за владу в Росії: прибирають тих, у кого є власний силовий ресурс. Тобто справа не лише в Кадирові і в Чечні", – наголосив політолог.

Кадиров був самостійним насамперед в Чечні. Там не мала влади навіть ФСБ та й жоден інший правоохоронний орган, тому у них давно є "зуб" на нього. Фактично ситуація виглядає так, що Чечня до певної міри зберігала свою незалежність на умовах особистої відданості Кадирова Путіну.

Крім того, Рамзан Кадиров був пов'язаний і з Віктором Золотовим – керівником Росгвардії. Це крило силовиків було окремим від ФСБ. Зсуви можуть відбутись саме там.

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Які наслідки для Чечні

Смерть Кадирова, очевидно, матиме наслідки й для Чечні. Власне, бути вони можуть доволі непередбачуаними. Адже політичний режим в Чечні був персоніфікованим, тобто зав'язаний на Кадирові та його родині безпосередньо. Зміни режиму прагнула не лише опозиція, але й ті, хто хотів незалежності для Ічкерії. Загалом є багато людей, які хочуть помститись Кадирову.

Якщо відбудеться хоча б часткова дестабілізація ситуації в Чечні, то це неминуче матиме наслідки на Північному Кавказі. Адже кадирівці впливали і на Дагестан, і на Інгушетію.

Хто зна, можливо, цей тригер – смерть Кадирова – стане початком дуже неоднозначних процесів і в самій Росії, зокрема навколо Кремля,

– зазначив Фесенко.

Цікаво також зауважити, що ще вчора, 17 вересня, проросійські телеграм-канали замовчували ситуацію про стан Кадирова. Натомість уже сьогодні більш-менш проінформовані пишуть і про велику присутність чеченців, наближених до Кадирова, в Москві, і про закритий в'їзд до родового селища "Дона".

"Щось відбувається. Думаю, Кадиров щонайменше на межі життя та смерті", – підсумував політолог.

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