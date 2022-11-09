Вплив Кадирова та Пригожина в Росії: політологиня припустила, на що вони можуть претендувати
У Росії зростає вплив Кадирова та Пригожина, адже вони активно критикують, зокрема, міністерство оборони за невдачі в Україні, що подобається росіянам. Утім їхня кар'єра обмежена біографічними особливостями.
Таку думку 24 каналу озвучила політологиня Олеся Яхно. Раніше повідомлялось про те, що лідерство Путіна слабне й від кого він залежний.
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Зростання ролі Кадирова і Пригожина
Яхно розповіла, що в Росії зростає роль Кадирова і Пригожина, однак на щось справді велике вони претендувати не можуть. Кадиров залежний від Путіна, він виник у результаті Чеченської війни. Пригожин же – це не системний політик.
Коли пишуть про зростання їхньої ролі, мовиться про конкуренцію за ресурси. Вона дійсно ведеться. Оскільки політики зараз немає, лише війна, то й у війні в Україні беруть участь 9 різних груп,
– зазначила політологиня.
Результат війни ніхто не змінить
Вона продовжила, що такі люди необхідні ще і для різного роду провокативних заяв. Зокрема, заяви про те, що Росія і надалі втручатиметься в американські вибори, різні погрози Заходу тощо. Результат війни, яка йде в Україні не за планом Росії уже давно, ніхто не змінить.
"Путін стає більш залежним від непрогнозованих процесів, факторів і чинників, які будуть розвиватись у самій Росії абсолютно на різних рівнях. Лише один факт мобілізації спричинив ефект, який не зовсім був прогнозований для російських еліт. Те, що це починає пробуджувати й верхні, й нижні шари еліт може запускати непрогнозовані процеси", – зауважила Яхно.
Яхно припустила на що можуть претендувати Пригожин і Кадиров: дивіться відео
Кар'єра Пригожина й Кадирова обмежена
За її словами, кар'єра і Кадирова, і Пригожина обмежена. Кадиров величний лише в себе в Чечні, за межами цієї республіки його не сприймають. У Пригожина є також біографічні особливості, які не можуть вивести і його на загальноросійський рівень.
Проте мотивація у них може бути. Це контроль над ресурсами, керування певним напрямком тощо. Однак їхня присутність у найвищих ешелонах влади – неприпустима,
– наголосила політологиня.
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