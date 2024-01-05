Кадиров запропонував США зняти санкції в обмін на українських полонених: Буданов відповів

Скотт Ріттер – ексрозвідник армії США – відомий своїми антиукраїнськими поглядами. Його "заяви" регулярно використовують російські пропагандисти. Нещодавно він відвідав Рамзана Кадирова.

Кадиров заявив, що для "гостя" є цікава пропозиція. Він пропонує обміняти українських полонених на зняття санкцій США з його сім'ї.

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За словами Кадирова, його рідня начебто "ні в чому не винна". Путінський посіпака просить зняти обмеження, зокрема, з його матері та доньки. До слова, крайні санкції проти них запровадили у грудні 2022 року. Зокрема, під обмеження потрапили доньки Кадирова – Айшат Кадирова та Каріна.

Буданов потужно відреагував

Кирило Буданов – очільник ГУР МО – зауважив, що він не розуміє заяв, які роблять через медіа. Якщо Кадиров хоче щось вирішити, він знає, на кого вийти. А якщо не знає, тому йому підкажуть. Тим часом пропонувати через медіа зняти санкції – це трошки дивно.

Якщо людина хоче щось вирішити, він знає, як і на кого вийти. Якщо не знає, йому підкажуть. А пропонувати через медіа зняти санкції з родини, це трошки дивно, як на мене,

– наголосив Буданов.

Він зауважив, що Кадиров також просить, аби йому повернули його коней. Наразі вони перебувають в іншій країні.