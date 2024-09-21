У Кадирова зуб на Путіна: чи може він зрадити його і захопити Кремль

Між російським диктатором Владіміром Путіним і главою Чечні Рамзаном Кадировим не все так добре. Ба більше, очільник Кремля може навіть спробувати виступити проти Кадирова, але розуміє, що той його не послухає.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов, пригадавши, що путінські генерали вчасно вбили батька Кадирова. Але відповідальність поклали на чеченських терористів.

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Чи може Кадиров зрадити Путіна

Тільки у федеральних служб був доступ до батька Кадирова. У момент, коли він перебував на стадіоні, стався вибух. Ахмат Кадиров загинув й до цього міг бути причетний Путін. Повторити такий план з Рамзаном не вийде, бо він знає, що федерали не є його друзями.

За деякими даними, останнім часом було затримано близько 30 людей Кадирова. Їх ловлять по всій Москві та дуже швидко оголошують вироки. Це дуже дивно для російської судової системи,

– зауважив Ростислав Мурзагулов.

Зрозуміло, що всі ці дії погоджені з Путіним, який намагається у такий спосіб поставити на місце Кадирова та забрати у нього владу. Є декілька варіантів, чим все це може закінчитися.

"Наприклад, Кадиров охолоне, відступить та забуде про кровну помсту. Втім це неможливо, адже тоді глава Чечні втратить авторитет серед свого клану. Далі є варіант усунути депутата Сулеймана Керімова проти якого і виступає Кадиров. Можемо пофантазувати далі й уявити, що Кадиров захоче від'єднати Чечню від Росії", – зауважив Ростислав Мурзагулов.

У цій ситуації Путін знову нічого не зможе зробити, він не витримає відкриття ще одного нового фронту, навіть у власній Курській області. У цьому ми вже переконалися. Тому немає сумнівів, що Кадиров здатний організувати щось схоже.

У нього є тисячі людей у підпорядкуванні. Він може зібрати їх у Москві та навіть спробувати захопити владу у Кремлі. До того ж чимало російських чиновників є спільниками Кадирова,

– додав Мурзагулов.

Чому Кадиров їздить в арабські країни

Поїздки Кадирова зовсім не випадкові. Відомо, що там живе багато представників ЦРУ. З ним могли домовлятися про те, щоб зрадити Путіна.

Щобільше, для Рамзана це навіть не буде зрадою, а виконанням волі всіх його предків, справою честі,

– підкреслив Мурзагулов.

Тож в арабських країнах Кадиров міг отримати схвалення на відмежування від Путіна. Це хороший момент, щоб скористатися ситуацією.