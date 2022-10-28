Павуки в банці: Кадиров визвірився на Лапіна і похвалив Прігожина

Кадиров, як і будь-який інший плазун у Росії, продовжує тягнутися до сильніших. Тож він вирішив висловити свою критику в бік Лапіна, похваливши при цьому Прігожина.

У своєму телеграмі, розповідає 24 канал, глава тікток-військ наголосив, що повністю підтримує "кухаря Путіна". Мовляв, бійці ПВК "Вагнера" – природжені воїни, професіонали та патріоти Росії. Там ще дуже багато вихвалянь, але ми не будемо на них сильно наголошувати.

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Лапін потрапив у немилість

Генерал-полковника Лапіна Кадиров вирішив розкритикувати. За його словами, через своїх же командирів очільник тікток-війська не може вийти з ним на зв'язок кілька днів.

Але мої хлопці не можуть його знайти. Хіба не повинен командувач бути на своєму місці та на зв'язку з колегами?,

– бідкається Кадиров.

За його словами, з Лапіним він лиш хотів поговорити про один з проривів ЗСУ, винним у якому Кадиров вважає саме генерал-полковника. Мовляв, він же відповідає за ту лінію оборони. Мовиться про райони населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка, що на Донеччині. Без бою, бідкається Кадиров, 50 захисників України та 5 БТР цю лінію оборони пройшли.

І це, наголосив він, змусило посилити оборону в Рубіжному та перекинути туди посилений батальйон і цілу роту. Бідкання не закінчилося, якби що. За словами Кадирова, упродовж цілої доби знайти бійців Лапіна ніхто з його військових не зміг. Тож, переконує він, довелося брати ініціативу у свої руки. А тим часом в мережі розповідали лише про успіхи війська, яким керує Лапін.

"Як результат, кинуті ним без зв'язку, харчування та боєприпасів деморалізовані бійці опинились у населених пунктах Рубіжне, Кремінна, звідки їх виловлюють і повертають на передову, але вже провалену майже до другого рубежу", – додав Кадиров.

Кадиров дивується нагородам Лапіна

У своєму чи то любовному посланні, чи то маніфесті-бідканні Кадиров озвучив питання, яке його турбує понад усе. Він, бачте, не може збагнути, чи справедливо Лапіну вручили зірку за взяття Лисичанська. У підлабузника Путіна виникнув сумнів, чи був той цілий генерал-полковник на місці, коли місто брали під контроль росіяни. Водночас його обурює, чому ніхто не взявся за перевірки щодо зданого Червоного Лимана.

Нікого не цікавить, де він зараз? Нікого не цікавить, хто його так добре прикриває?,

– не припиняє скигління Кадиров.

Наприкінці тиради Кадиров вкотре похвалив Прігожина. Мовляв, російському війську необхідні тактичні, а також кадрові зміни. І робити їх слід не завтра, а вже і зараз.

Прігожин пожинає плоди своєї слави

І поки всі критикують вище військове керівництво, Прігожин пожинає плоди. Згідно з аналізом Інституту з вивчення війни, ПВК "Вагнера" має всі шанси стати окремою армією. Його бійців планують забезпечити літаками, а також важким озброєнням. Ба більше, у Росії вважають, що саме вагнерівці – зразковий варіант контрактного війська у країні-агресорці.

Тим часом лави військ Прігожина поповнюють зеки, хворі на ВІЛ і гепатит С. Кожному з них видають спеціальні браслети. З їхньою допомогою лікарі визначають, кому не надавати медичну допомогу.

До слова, в'язнів Прігожин уже без прикрас попереджає, що на них очікує. Під час однієї з зустрічей з зеками, "кухар Путіна" наголосив, що "дороги назад немає". Себто він прямо зауважив, що вони їдуть на фронт, щоб там і гинути.

Додамо, що Прігожин дуже зручно влаштувався. Хоч він і критикує вище військове керівництво, Путін усе одно довіряє йому.

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