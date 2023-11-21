Кадиров поставив Путіна у скрутне становище: ISW про "запрошення" диктатора до Чечні
Джерело:ISW
Глава Чечні Рамзан Кадиров запросив Владіміра Путіна відвідати його республіку. Таким чином Кадиров намагався "вислужитися" перед своїми виборцями.
Водночас такими діями глава Чечні поставив російського президента у досить скрутне становище. Адже Путін точно не відповів, чи збирається він приїздити у республіку.
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Кадиров порушив межу у спілкуванні з Путіним
Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що Рамзан Кадиров продовжує намагатися відзначитися в російському інформаційному просторі. Крім того, він порушує загальноприйняті межі між главами суб'єктів або регіонів Росії й президентом Путіним.
Так, експерти розповіли, що під час відеоконференції щодо оновлення парку російського громадського транспорту в російських регіонах Кадиров публічно запросив Путіна відвідати Чечню.
Кадиров сказав Путіну, що чеченські старійшини "лаялися", що Путін давно не був у Чечні. Путін не відповів прямо на запрошення, а натомість подякував Кадирову та чеченському народу за їх важку роботу у відновленні республіки, – мовиться у звіті ISW.
В Інституті вивчення війни підкреслили, що публічне запрошення Кадировим Путіна, який не відвідував Чечню з 2011 року, поставило диктатора в скрутне становище. Адже він або ігнорує запрошення та ризикує поставити Кадирова у зневажливому світлі, або приймає запрошення та ризикує виглядати так, ніби він піддається тиску глави Чечні.
Наостанок в ISW зазначили, що цей прихований завуальований виклик Путіну на публічному форумі є незвичайним і є явною спробою "інформаційного позерства" з боку Кадирова, який нещодавно намагався врівноважити очевидне бажання заслужити Путіна, одночасно звертаючись до власних чеченських виборців.
Путін став залежним від Кадирова
- Владімір Путін потрапив під вплив Кадирова та всіляко демонструє, що підтримує його. Так син Кадирова, Адам, який побив у СІЗО чоловіка, що буцімто спалив Коран, за це не був покараний. Навпаки він отримав нагороду – звання "Героя Чеченської Республіки".
- Також Путін пообіцяв Кадирову побудувати у Москві мечеть, після того, як глава Чечні назвав себе "воїном Путіна".
- Крім того, Путін дозволяє Кадирову називати Сталіна зрадником за виселення чеченського та інших кавказьких народів з їхніх територій. В Росії не дозволено так зухвало висловлюватись проти Сталіна, але не Кадирову.