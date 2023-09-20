Метушня, охорона, чеченці, лікарі з ОАЕ: з'явилися нові дані про стан здоров'я Кадирова
Джерело:Леонід Невзлін
Кишенькового диктатора Чечні могли ввести в штучну кому в московській лікарні. Імовірно, Кадирову пересадили нирку в Еміратах, але вона не прижилася.
У мережі жартують, що це "Кадиров Шрьодінгера" – чи то мертвий, чи то живий. Поки що інформація про стан голови Чечні суперечлива і офіційно ніхто не оголосив про його смерть.
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То що з Дон-Доном
Трохи розповів про стан Кадирова Леонід Невзлін – колишній віцепрезидент російської нафтової компанії "ЮКОС". За його словами, він має інформацію з Центральної клінічної лікарні Москви (ЦКЛ). Там говорять, що в Кадирова кілька днів тому розпочалося відторгнення нирок. Імовірно, нирку пересадили в Об'єднаних Арабських Еміратах місцеві лікарі, які займаються поплічником Путіна не менше року або й більше.
У будь-якому разі, відповідно до протоколу, його ввели в штучну кому. Далі – не можу гарантувати – лікарі в ЦКЛ констатували вмирання мозку. І викликали терміново лікарів з Еміратів. Вони там, і вже чаклують над ним. Метушня, охорона, чеченці, окремий блок – це все так,
– пише Невзлін.
Оскільки біля лікарні багато чеченської охорони, то пішли чутки, що в медзакладі лежить або матір Кадирова, або й сам Рамзан. Невзлін каже, що не можна виключити як гру в "смерть" в інтересах Кремля, так і реальну смерть Кадирова, утім, треба почекати на деталі. Цей пост Невзліна став своєрідним уточненням, адже до того він написав про смерть Кадирова.
Коментатори під дописом одностайні – мертве не може померти / Скриншот 24 Каналу
Що говорять про можливу смерть Кадирова
- Доки офіційна російська преса мовчить, висловлюються опозиціонери. Андрій Піонтковський вважає, що проблеми зі здоров'ям Кадирова – наслідок отруєння "Новачком". Це могли зробити або силові структури, або та верхівка влади, яка стояла за Євгенієм Пригожиним та його заколотом. Марк Фейгін каже, що після смерті Рамзана перед Владіміром Путіним постане нова проблема – стабілізувати ситуацію в Чечні. Найімовірніше, контроль над Північним Кавказом повернути вдасться, але ненадовго.
- На думку представника ГУР Андрія Юсова, за "трон" Кадирова розгорнеться жорстока та кривава боротьба, в якій братимуть участь представники московських еліт та оточення очільника Чечні.