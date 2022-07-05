У Кадіївці на Луганщині підірвали важливий військовий склад ворога
5 липня 2022 , 02:30Читать новость на русском
Українські захисники продовжують знищувати військові склади в тилу ворога. Зокрема, вночі 5 липня вони підірвали один такий у Кадіївці, що на Луганщині.
Цю інформацію підтвердили джерела 24 каналу в розвідці. Наразі там досі детонують боєкомплекти окупантів.
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У Кадіївці палає ворожий склад боєприпасів
У розвідці розповіли, що вночі 5 липня на Луганщині накрили ворожий склад з боєкомплектами. Він був розташований у Кадіївці в районі ЗБВ.
Станом на 2:38 ворожі боєкомплекти вибухають вже другу годину. Цей склад був одним з основних по постачанню снарядів на напрямку Попасна – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут. Наразі втрати росіян встановлюють.
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