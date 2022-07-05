У Кадіївці на Луганщині підірвали важливий військовий склад ворога

Українські захисники продовжують знищувати військові склади в тилу ворога. Зокрема, вночі 5 липня вони підірвали один такий у Кадіївці, що на Луганщині.

Цю інформацію підтвердили джерела 24 каналу в розвідці. Наразі там досі детонують боєкомплекти окупантів.

До теми У Сніжному на Донеччині повідомляють про сильні вибухи – могло прилетіти у ворожі склади

У Кадіївці палає ворожий склад боєприпасів

У розвідці розповіли, що вночі 5 липня на Луганщині накрили ворожий склад з боєкомплектами. Він був розташований у Кадіївці в районі ЗБВ.

Станом на 2:38 ворожі боєкомплекти вибухають вже другу годину. Цей склад був одним з основних по постачанню снарядів на напрямку Попасна – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут. Наразі втрати росіян встановлюють.

Буде цікаво – на Херсонщині підірвали дуже важливий для орків міст: дивіться відео