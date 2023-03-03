Кадри падіння російського Су-34 в Єнакієвому потрапили на відео
У районі над містом Єнакієве Донецької області збито літак. У мережі опублікували відео з місця подій.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що це українські зенітники збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, передає 24 Канал.
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Що відомо про збиття російського винищувача
Це сталося у п'ятницю, 3 березня 2023 року, в районі Єнакієвого Донецької області близько 13:30. Зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряного командування "Схід" знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
У мережі оприлюднили відео, де видно момент збиття літака. зазначимо, що у Повітряних силах повідомили, що "один з пілотів вже загинув, другий – готується скласти йому компанію".
Тим часом окупанти вже традиційно заявили, що втрат нібито немає. Буцімто пілоти катапультувалися і приземлилися в Шахтарському районі.
Як ЗСУ збили черговий російський винищувач: дивіться відеоЗверніть увагу!
Росія вичерпує свої "інструменти війни"
- Окрім того, у міністерстві оборони Великої Британії констатували, що Росія не може виробляти системи захисту бронетехніки через санкції. Як зазначили у Лондоні, за весь час від початку широкомасштабної війни ворог втратив можливості для того, аби збільшувати запаси зброї.
- За рік повномасштабної війни Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Керівник ГУР Кирило Буданов припускає, що Кремль, вичерпає "інструменти війни" для досягнення своїх воєнних цілей до кінця весни.
- Це є критичним для Росії, адже від 24 лютого 2022 року вона втратила фактично половину свого танкового потенціалу. До речі, загалом нашим воїнам вдалось знищити 3 405 танків.
- Разом з тим не так давно "бавовна" цвіла на Кінбурнській косі, що у Миколаївській області. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи цей інцидент, запевнила, що росіянам бракує далекобійної зброї.