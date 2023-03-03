Кадри падіння російського Су-34 в Єнакієвому потрапили на відео

У районі над містом Єнакієве Донецької області збито літак. У мережі опублікували відео з місця подій.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що це українські зенітники збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, передає 24 Канал.

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Що відомо про збиття російського винищувача

Це сталося у п'ятницю, 3 березня 2023 року, в районі Єнакієвого Донецької області близько 13:30. Зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряного командування "Схід" знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

У мережі оприлюднили відео, де видно момент збиття літака. зазначимо, що у Повітряних силах повідомили, що "один з пілотів вже загинув, другий – готується скласти йому компанію".

Тим часом окупанти вже традиційно заявили, що втрат нібито немає. Буцімто пілоти катапультувалися і приземлилися в Шахтарському районі.

Як ЗСУ збили черговий російський винищувач: дивіться відео

Росія вичерпує свої "інструменти війни"

Окрім того, у міністерстві оборони Великої Британії констатували, що Росія не може виробляти системи захисту бронетехніки через санкції. Як зазначили у Лондоні, за весь час від початку широкомасштабної війни ворог втратив можливості для того, аби збільшувати запаси зброї.

За рік повномасштабної війни Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Керівник ГУР Кирило Буданов припускає, що Кремль, вичерпає "інструменти війни" для досягнення своїх воєнних цілей до кінця весни.

Це є критичним для Росії, адже від 24 лютого 2022 року вона втратила фактично половину свого танкового потенціалу. До речі, загалом нашим воїнам вдалось знищити 3 405 танків.

Разом з тим не так давно "бавовна" цвіла на Кінбурнській косі, що у Миколаївській області. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи цей інцидент, запевнила, що росіянам бракує далекобійної зброї.

Станом на 3 березня 2023 року в Україні ліквідували вже 151 370 загарбників. Тільки минулої доби наші воїни знищили ще 765 російських окупантів.