Кадрові чистки у Росії тривають: арештували генерала, який був заступником Герасимова
У Росії, вочевидь, тривають кадрові чистки. Так, 23 травня стало відомо про затримання генерала Вадима Шамаріна, який очолював головне управління зв'язку й був заступником Герасимова.
Про затримання Шамаріна пишуть росЗМІ. Прокремлівські телеграм-канали заявляють, що заступника Герасимова нібито викрили на отриманні хабаря, передає 24 Канал.
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Заступника Герасимова звинувачують у корупції
Як пишуть російські ЗМІ, 23 травня затримали генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Він був заступником начальника генштабу Росії, а також обіймав посаду начальника головного управління зв'язку збройних сил Росії.
Відомо, що російського генерала звинувачують в отриманні хабаря. Зокрема, про це заявляють у 235-му гарнізонному військовому суді Росії. Інші ЗМІ пишуть, що Шамаріна затримали за звинуваченням у махінаціях.
У заступника Герасимова вже провели обшуки, після чого його затримали й доставили на допит до головного військового слідчого управління.
Російський генерал Вадим Шамарін / Фото з росЗМІ
У Росії активно проводять кадрові чистки
- Путін звільнив Сєргєя Шойгу з поста міністра оборони й призначив на його місце економіста Андрєя Бєлоусова. Після цього новий міністр, вочевидь почав проводити кадрові чистки.
- Так, 23 квітня у Росії несподівано затримали заступника Шойгу Тимура Іванова. Цікаво, що ще зранку він був на нараді, а вже ввечері – його відправили до СІЗО. Іванову інкримінують звинувачення у корупції – одержання хабаря в особливо великому розмірі. Втім, деталей справи у Росії не розголошують.
- У Міноборони Великої Британії заявили, що затримання Іванова – найбільший скандал десятиліття для Росії після відставки у 2012 році міністра оборони Анатолія Сердюкова.
- 14 травня у Росії затримали ще одного топпосадовця. Мовиться про Юрія Кузнєцова – начальника управління кадрів міністерства оборони Росії. Його також підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.
- У Кузнєцова провели обшуки за місцями фактичного проживання та реєстрації, де виявили чималі статки. Так, начальник управління кадрів міністерства оборони зберігав кошти в рублях та іноземній валюті у розмірі понад 100 мільйонів рублів, золоті монети, колекційний годинник і предмети розкоші.