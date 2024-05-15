Путіну потрібні кадрові перестановки: як це вплине на хід війни в Україні

Кремлівський диктатор Владімір Путін провів низку кадрових змін у Росії, які були йому дуже потрібні. Після так званих "виборів" йому необхідно було хоч якось змінити уряд.

Водночас серед призначень нема жодних нових облич. Це 24 Каналу зауважив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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"Путін вважає, що перезапустив свій термін, став новим президентом. Він не міг відмовитись від Міхаіла Мішустіна як від прем'єр-міністра. Тому йому потрібно було трохи перетасувати колоду. Трохи, тому що в адміністрації практично нічого не змінилось, за виключенням кількох людей", – сказав він.

Хороші новини для України

Сергій Жирнов зазначив, що Путін зняв з посади міністра оборони Сєргєя Шойгу, але не міг вигнати його на вулицю. Бо тоді диктатор показав би, що не настільки все "за планом", як він говорить.

Тому для Шойгу віддали посаду секретаря Ради безпеки Росії Нікалая Патрушева. Водночас Патрушев став помічником Путіна. Однак у нього навіть не буде власного кабінету у Кремлі.

Новопризначеного Андрєя Бєлоусова, який тепер буде очолювати російське міноборони, понизили у посаді. На посаду міністра оборони призначили цивільну особу, яка є формально економістом. Крім того, зараз з посад "прибирають" заступників Шойгу.

Кадрові зміни у Росії – це дуже гарна новина для України. Адже поки Бєлоусов буде розбиратись, кого лишати, кого звільняти, як діяти і так далі, то робота у російському міністерстві оборони буде значно менш ефективною.

Міністерство оборони зараз буде обезголовлене. Для України це означає, що протягом найближчих 6 місяців в міністерстві оборони Росії взагалі не буде нічого працювати. Це дасть вам можливість нарешті дочекатись поставок озброєнь та бити цю армію, яка втратила голову у Москві. У неї лишилось тіло у вигляді Герасимова та самої армії з генералами,

– підкреслив ексагент КДБ.

З іншого боку, погано, що начальник російського генштабу Валєрій Герасимов залишився на місці. Путін вирішив, що не можна змінювати усі кадри, тому залишив деяких осіб на місцях. А окупантами на фронті насамперед керує саме генштаб.

Експрацівник Служби зовнішньої розвідки переконаний, що російському диктатору підказують, які кадрові зміни краще провести. Адже між посадовцями у Росії триває боротьба, тому вони часто приносять Путіну компромат один на одного.

Кадрові зміни у Росії: головне