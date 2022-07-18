Незадовільні результати роботи, – Зеленський заявив про звільнення 28 співробітників СБУ

Президент Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни в СБУ. Зараз вирішується питання щодо звільнення 28 співробітників служби.

Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення, інформує 24 канал. Зараз, за словами Зеленського, відбувається кадрова ревізія служби.

Зверніть увагу Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Баканова

Звільнити можуть різних посадовців

Володимир Зеленський повідомив, що через незадовільні результати роботи можуть бути звільнені посадовці різних рангів та різних посад. Однак підстави для цього у всіх випадках є схожими.

І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи,

– повідомив Зеленський.

Зеленський пропонує Раді звільнити Баканова

Серед посадовців СБУ, які можуть бути звільнені, є і її очільник Іван Баканов. Увечері 17 липня Володимир Зеленський своїм указом відсторонив Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, посилаючись на статтю 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ, у якій йдеться про неналежне виконання службових обов'язків.

Ця стаття передбачає проведення службового розслідування, за результатами якого має бути ухвалене рішення про покарання, спектр яких є різним – від зауваження та догани до пониження у званні чи посаді або звільнення.

Також від своє посади була відсторонена й генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Таке рішення Зеленський пояснив тим, що серед прокурорів та співробітників СБУ є близько 60 зрадників, які з початком повномасштабного вторгнення росії залишилися на тимчасово окупованих територіях і почали працювати на ворога. Згодом в Офісі Президента уточнили, що останньою краплею щодо усунення Баканова стало затримання ексголови управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча та оголошення йому підозри у державній зраді.

18 липня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. Зараз тимчасово виконуючим обов'язки голови відомства є Василь Малюк.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського від 18 липня: дивіться відео