"Перезавантаження уряду": у Раді пояснили кадрові зміни в Кабміні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нашій державі мають відбутись важливі кадрові зміни. Це необхідно для покращення роботи Кабміну.

Народний депутат партії "Слуга народу" Олег Дунда розповів 24 Каналу, що перезавантаження уряду під час війни необхідний компонент для успіху країни. Він пояснив, що люди, які були на посадах 4 роки можуть вже не виконувати ті функції та навантаження, які входили у їхні обов'язки на початку призначення.

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Корисна практика

На думку Олега Дунди, це правильна практика не лише для урядових організацій, але й для бізнесу. За його словами, очільник має право та обов'язок раз на 3 – 4 роки перезавантажувати керівництво.

Якщо ж ні, то люди фактично дуже сильно знижують вимоги до себе та не бачать поза межами тих напрямків, які були останні 4 – 5 роки,

– сказав народний депутат.

Він підкреслив, що важливо постійно змінювати вид діяльності для посадовців.