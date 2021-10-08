Кадрові зміни в уряді: Арахамія розповів, коли визначатимуться з кандидатами

Давид Арахамія заявив, що "Слуга народу" згодом визначиться щодо кадрових змін у Кабінеті міністрів. За його словами, це має статися під час засідання фракції 18 жовтня.

Про це народний депутат повідомив під час брифінгу в кулуарах парламенту 8 жовтня.

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Щодо міністрів, дійсно, будемо визначатися на засіданні фракції 18 жовтня. Можливо, буде й президент, але ще невідомо. Будуть кандидати (на засіданні фракції – 24 канал),

– сказав політик.

Водночас він не конкретизував, відставку яких міністрів розглядатимуть "слуги народу".

Ймовірні кадрові зміни в уряді Шмигаля

Засідання фракції традиційно проходитиме в головному офісі партії "Слуга народу" у КВЦ "Парковий".

На початку вересня ЗМІ, посилаючись на джерела у владі, стали активно писати про зміну трьох міністрів в уряді Дениса Шмигаля. Йшлося про звільнення: