Можливі кадрові рішення, – у Зеленського кажуть, що "є питання" ще до кількох міністрів

В Україні розпочалася хвиля звільнень високопосадовців та кадрових перестановок у владі. До декількох міністрів ще є питання щодо ефективності їхньої роботи.

Про це член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони Федір Веніславський повідомив у прямому ефірі. Нардеп також додав, що найближчим часом можливі кадрові зміни.

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До низки міністрів Уряду є питання стосовно виконання обов'язків

За словами Федора Веніславського, до деяких українських міністрів є питання щодо ефективності виконання ними їхніх обов'язків. Особливо у період повномасштабного вторгнення.

Виявляється, під час засідання фракції "Слуга народу" 5 лютого прозвучали претензії до певних міністрів. Мовиться зокрема про міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Я думаю, що виключати кадрові зміни найближчим часом ми не будемо і не можемо,

– зауважив Веніславський.

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Про звільнення Резнікова поки рано говорити

Що стосується чинного міністра оборони Олексія Резнікова, то тут рішення щодо його звільнення чи переведення приймає виключно Зеленський. Річ у тім, що парламент призначає міністра оборони за поданням президента, пояснює Веніславський.

Відповідно, якщо президент України вирішить, що на цій посаді ефективніший хтось інший – парламент прийматиме рішення. Проте станом на сьогодні ніяких подань не надходило, тому говорити про звільнення чи якісь перестановки – рано.