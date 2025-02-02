"Не може бути пауз": Зеленський уперше прокоментував скандал навколо АОЗ

Володимир Зеленський вперше прокоментував конфлікт керівництва Агеніції оборонних закупівель та міністра оборони Рустема Умєрова. Президент України заявив, що міністр має право "робити все" заради безперебійного постачання озброєнь.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави для Associated Press. Зазначається, що наразі більша частина фінансування зосереджена на закупівлях для армії.

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Зеленський висловився про конфлікт між Міноборони й АОЗ

У Володимира Зеленського попросили прокоментувати, який вигляд скандал з АОЗ і Міноборони матиме в очах західних партнерів.

У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що паузи в підтримці нашої армії – від дронів до ППО – це будуть не тільки втрати у військових, втрати цивільного населення, будуть страждати діти, буде більше ударів. Він не може робити жодної паузи в постачанні. У нього є контракт,

– відповів президент.

За його словами, міністр має право робити все, щоб уникнути гальмування в постачанні озброєння. Особливо якщо є інституційні проблеми з підписанням контрактів та постачанням або Україна отримує сигнали щодо зменшення підтримки ЗСУ.

Зеленський підкреслив, що в термінових рішеннях "не може бути пауз".

Сьогодні всі наші гроші в Міністерстві оборони. Всі наші гроші в нашій армії. І якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то, чесно кажучи, він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було. Тому що це наше життя, і це найголовніше. І він це виконує,

– підсумував президент України.

До слова, раніше відсторонена керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова заявила, що наразі без підпису знаходяться понад півтисячі документів. За її словами, призначення тимчасово виконувача обов'язків керівника АОЗ Арсена Жумаділова відбулося незаконно – через це казначейство не може приймати від нього платіжні документи.

Безрукова підкреслила, що ситуація, яка склалась навколо Агенції оборонних закупівель, шкодить репутації країни та вона вже "отримує дуже погані сигнали" від постачальників, з якими перебуває на зв'язку.