Евакуація людей з Нової Каховки через підрив ГЕС: окупанти зробили цинічну заяву

Окупанти на лівобережжі Херсонщини зробили цинічну заяву – евакуювати населення Нової Каховки через підрив ГЕС буцімто "немає потреби". Разом з тим, у мережі публікують кадри підтоплення в окупованому місті.

Відповідну заяву зробили місцеві гауляйтери, зокрема – так званий "голова адміністрації міста" Владімір Леонтьєв. Евакуація "можливо буде необхідна" жителям інших населених пунктів, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни не збираються евакуювати жителів Нової Каховки

Гауляйтер Леонтьєв заявив, що "потреби в евакуації населення з Нової Каховки через загрозу можливого підтоплення після руйнування Каховської ГЕС наразі немає". Росіяни цинічно намагаються заспокоїти українців на тимчасово окупованих територіях. Вони намагаються "заспокоїти" населення, говорячи, що евакуація "може знадобитися" мешканцям тих населених пунктів, які розташовані нижче за Нову Каховку.

Навіть у цьому випадку росіяни не перестають цинічно брехати населенню тимчасово окупованих територій. Наразі важлива кожна хвилина евакуації населення, проте окупанти скоюють черговий терористичний акт, залишаючи жителів напризволяще.

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Згодом окупанти зробили нову заяву, що буцімто може підтопити "близько 300 будинків" у селах Корсунка та Дніпряни. Проте гауляйтера хвилює не евакуація населення, яке опинилося в епіцентрі руйнування Каховської ГЕС, а те, що "почнуться проблеми з водою в Криму".

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