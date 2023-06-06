У Maxar показали супутникові фото пошкодженої греблі Каховської ГЕС

Росіяни в ніч проти 6 червня підірвали Каховську гідроелектростанцію. На супутникових знімках видно масштаби руйнувань.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що через 5 годин рівень води сягне критичного рівня. Саме тому він закликав людей евакуюватись, пише 24 Канал.

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Що відбувається на Каховській ГЕС

Компанія Maxar показала супутникові знімки підірваної Каховської ГЕС, що в Новій Каховці на Херсонщині.



Як виглядає Каховська ГЕС після підриву окупантами / Фото Maxar



Росія підірвала Каховську ГЕС / Фото Maxar

Що відомо про підрив Каховської ГЕС