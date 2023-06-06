У Maxar показали супутникові фото пошкодженої греблі Каховської ГЕС
6 червня 2023, 08:46Читать новость на русском
Джерело:Maxar
Росіяни в ніч проти 6 червня підірвали Каховську гідроелектростанцію. На супутникових знімках видно масштаби руйнувань.
Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що через 5 годин рівень води сягне критичного рівня. Саме тому він закликав людей евакуюватись, пише 24 Канал.
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Що відбувається на Каховській ГЕС
Компанія Maxar показала супутникові знімки підірваної Каховської ГЕС, що в Новій Каховці на Херсонщині.
Як виглядає Каховська ГЕС після підриву окупантами / Фото Maxar
Росія підірвала Каховську ГЕС / Фото Maxar
Що відомо про підрив Каховської ГЕС
- О 6 ранку 6 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що Росія підірвала Каховську гідроелектростанцію.
- Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни підірвали частину конструкції Каховської ГЕС. Проте, зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються. Адже спочатку від води постраждає лівий берег, який окупований росіянами. Саме він географічно нижчий і, відповідно, основне затоплення припаде саме туди.
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Володимир Зеленський проведе екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони України.
- Президент України сказав, що наразі працюють усі відповідні служби. За словами українського лідера, окупантам не можна залишати жодного метра української землі, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку.