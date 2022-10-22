Навіщо Росія готує підрив Каховської ГЕС та якою буде міжнародна реакція: думка Піонтковського

Росія готує підрив Каховської ГЕС для того, щоб звинуватити в цьому Україну. Крім того, це допоможе відвернути увагу пересічних росіян від звільнення ЗСУ Херсону, що означатиме якщо не смерть, то дуже болісний удар для Путіна.

Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський. Раніше в ISW пояснили, кому й чому насправді вигідно підірвати Каховську ГЕС.

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Путіна не цікавлять воєнні цілі

Піонтковський розповів, що Путіна менш за все хвилюють воєнні цілі, як і життя його військовослужбовців. Для нього головне витіснити зі свідомості глубинного населення Росії втрату Херсону, що є смертельною для нього картиною. Він прагне замінити це іншим, більш масштабним інформаційним приводом.

Уся ця техногенна катастрофа, на мій погляд, задумується саме для того, щоб утопити в ній образ воєнної поразки. Вона означатиме втрату Путіним політичної влади, а в його ситуації політичного життя. Він б'ється не за захоплені території, а за своє життя,

– зазначив російський публіцист.

Він додав, що для Путіна набагато важливіше представити це населенню, ніж військовий ефект. Він презентує це як злочин "київських нацистів", чим отримає ще одні причини для продовження варварських бомбардувань України. Так, як він використав вибух на Кримському мосту, який, схоже, також підготували російські спецслужби.

Піонтковський про те, навіщо Росія готує підрив Каховської ГЕС та якою буде міжнародна реакція: дивіться відео

Міжнародна реакція

Російський публіцист продовжив, що на ядерний удар Захід сформував уже відповідь. Путіну неодноразово сказали, що в разі застосування ядерної зброї Захід конвенційною зброєю знищить увесь Чорноморський флот Росії, разом з береговими спорудами. Якщо цього виявиться недостатньо, буде знищене все російське угруповання в Україні.

"Петреус не виключає участь у бойових діях в Україні. Не НАТО, бо Орбан, зокрема, може заблокувати, а коаліції ряду членів НАТО на чолі з США. Путін прорахується й цим новим злочином прискорить свою загибель", – зауважив Піонтковський.

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