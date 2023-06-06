Вода прибуває: українців попередили, коли настане пік розливу Каховського водосховища

Російські окупанти скоїли черговий воєнний злочин. Ворог, який зазнає нищівної поразки на фронті й панічно боїться контрнаступу українських героїв, підірвав Каховську ГЕС. Вода прибуває й підтоплює населені пункти. Водночас станом на вечір 6 червня – ще не пік лиха.

Ігор Сирота – генеральний директор Укргідроенерго – заявив, що пік розливу Каховського водосховища очікують до ранку 7 червня. Тоді від підриву Каховської ГЕС мине понад доба. Окупанти скоїли злочин близько 02:50 6 червня.

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Пік розливу води з Каховського водосховища очікуємо до ранку 7 червня. Далі відбудеться стабілізація рівня води. Через 4 – 5 днів вода почне спадати,

– наголосив Зеленський.

Олексій Данілов – секретар РНБО – наголосив, що, на щастя, станом на вечір 6 червня загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС немає.

На жаль, Каховське водосховище припинить своє існування вже через декілька днів. До слова, Україна має намір подати позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Окрім того, Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН.

Українська розвідка вже озвучила головний висновок: окупанти навмисно підірвали ГЕС. Однак загарбники діяли хаотично та затопили власну техніку.