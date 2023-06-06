Світ має жорстко реагувати на підрив Каховської ГЕС, інакше Путіну розв'яжуть руки, – політолог

Вночі 6 червня російські терористи підірвали Каховську ГЕС. Захід повинен жорстоко покарати Росію за цю трагедію, інакше кремлівський диктатор Владімір Путін і далі буде робити усе, що йому заманеться.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, Україна повинна кричати на весь світ про підрив Каховської ГЕС, щоб усі зрозуміли, що досить потурати країні-агресорці.

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"Занепокоєння" тут мало

Лісний переконаний, що застосування тактичної ядерної зброї – лише питання часу. Тому світ не повинен "проковтнути" терористичні дії Росії. Захід має запровадити найжорсткіші санкції.

Питання застосування тактичної ядерної зброї – це питання часу. Раніше це була примарна загроза. Якщо зараз світ "проковтне" це, то розв'яже руки Путіну. Тут мало просто занепокоєння. Потрібні чіткі та жорсткі санкції щодо Росії,

– наголосив він.

Політолог підкреслив, що Захід повинен дозволити Україні застосовувати іноземну зброю по території Росії. Країна-окупантка вже порушила усі норми міжнародного права та конвенції.

"Один на рингу б'ється молотком, а інший боксер повинен користуватися правилами та не може бити у відповідь. Так не буває. Я вважаю, що зараз нам потрібно на Радбезі ООН чітко висловитись, щоб нас почули. Це велика трагедія, екологічна проблема на десятки років", – додав Лісний.

Підрив Каховської ГЕС: головне

ОК "Південь" повідомило, що російські військові підірвали Каховську ГЕС зранку 6 червня. Натомість в української розвідки є інформація, що вибух на гідроелектростанції стався о 02:30 ночі.

Через терористичні дії Росії піднявся рівень води. Вода почала змивати не лише місцеву інфраструктуру, а й мінні поля. Снаряди можуть почати вибухати в неочікуваних місцях.

У Херсонській області почалася евакуація населення через затоплення. На жаль, вода вже затопила зоопарк "Казкова Діброва" у Новій Каховці. На його території перебувало 300 тварин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що теракт на Каховській ГЕС – це найбільша рукотворна катастрофа в Європі за останні кілька десятиліть, а Росія цим воєнним злочином "підірвала бомбу масового екологічного ураження".