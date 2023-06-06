Наслідки підриву Каховської ГЕС набирають обертів: Дніпро відійшов від берегів на 10 метрів

Загарбники вчинили жахливий теракт у Херсонській області. Його наслідки відчули навіть жителі Запоріжжя – зокрема, тут Дніпро суттєво відійшов від берегів.

На Херсонщині окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це сталося уночі проти вівторка, 6 червня

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На що перетворилося узбережжя Запоріжжя

Місцеві журналісти записали відео. На кадрах можна побачити, що вода відійшла від берегів на понад 10 метрів. На відеозапису також видно, як кілька людей стоять по коліна у річці Дніпро. Серед них є маленька дівчинка, що бавиться у воді. Пляж при цьому майже безлюдний.

Пляж Запоріжжя після підриву Каховської ГЕС Росією: відео

Чи є загроза для жителів Запоріжжя

Представники Запорізької ОВА разом зі співробітниками ДСНС та поліцією провели брифінг. На ньому директор Департаменту цивільного захисту населення ЗОВА Андрій Булавінов запевнив місцевих жителів, що для них немає загрози дефіциту води.

Як пояснив посадовець, водозбір для Запорізької області знаходиться у верхньому б'єфі Дніпра у районі села Біленьке. Він назвав ситуацію контрольованою. Булавінов додав, що до вчорашнього дня (5 червня) був максимальний рівень води у верхньому та нижньому б'єфі у межах Запоріжжя.

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