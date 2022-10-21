Україна готова до будь-якого розвитку подій на Каховській ГЕС, – Данілов
Росіяни можуть підірвати Каховську гідроелектростанцію на Херсонщині. Якщо вони на це наважаться, то Крим точно не отримає воду.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, щодо ситуації на Каховській ГЕС 20 жовтня у президента Володимира Зеленського відбулася нарада.
До теми Підрив Каховської ГЕС нашкодить лише росіянам: пояснення Хланя
"Ми розбирали це питання. Річ у тому, що якщо вони підірвуть Каховську дамбу, то питання постачання води до Криму закриється раз і назавжди. Його відновити неможливо буде найближчі 5 – 7 років", – сказав Данілов.
Може статись катастрофа величезного масштабу
Як зазначив секретар РНБО, Україна на сьогодні володіє інформацією, що на Каховській ГЕС робить ворог. Данілов наголосив – мовиться не про електрику, а про страшніші речі. Це буде катастрофа величезного масштабу, якщо окупанти ухвалять таке рішення. Це означатиме, що питання Криму для них і не стояло.
Росіяни мають на об'єкті зараз своїх представників. Данілов сказав, що Україна не отримує електрику з Каховської ГЕС впродовж певного часу.
Ми розуміємо, що відбуватиметься за тих чи інших процесів. Це питання розглянуть на найближчому засіданні ставки верховного головнокомандувача. Не називатиму дату і терміни, але ми готові до будь-якого розвитку подій, – додав Данілов.
Зверніть увагу – Хлань про можливий підрив Каховської ГЕС: дивіться відео
Небезпека на Каховській ГЕС: останні новини
- В американському Інституті вивчення війни вважають, що росіяни при відступі можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб прикрити відхід з правого берега Дніпра та затримати просування захисників.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Каховську ГЕС замінували росіяни. Якщо її підірвуть, то затоплять приблизно 80 населених пунктів Півдня. Зокрема, Херсон.
- За словами військового експерта Романа Світана, окупанти таким чином хочуть прикривати вхід до Криму.
- Активіст з Херсона Володимир Молчанов зазначив – якщо окупанти підірвуть Каховську ГЕС, то порушать свою оборону на лівому березі.