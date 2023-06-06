Руйнування Каховської ГЕС: чи є жертви після підриву станції

6 червня зранку окупанти підірвали Каховську ГЕС. Прем’єр-міністр України розповів, чи є жертви та постраждалі внаслідок цинічних дій загарбників.

Так, було проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС. Денис Шмигаль заслухав оперативну інформацію від ОВА, "Укргідроенерго" та міністерств.

Важливо Підрив Каховської ГЕС: показуємо на карті, де розташована станція

Чи є жертви після руйнування Каховської ГЕС

Шмигаль наголосив, що наразі жертв серед населення через високу воду на Херсонщині немає.

Окрім цього, влада поставила чотири головні завдання:

Організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона відправляються о 13:00.

Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.

Забезпечення питною водою. Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуються виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.

Оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.

Усі отримали завдання й доручення по кожному з цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко й невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації,

– додав Шмигаль.

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