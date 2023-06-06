Руйнування Каховської ГЕС: чи є жертви після підриву станції
Джерело:Денис Шмигаль
6 червня зранку окупанти підірвали Каховську ГЕС. Прем’єр-міністр України розповів, чи є жертви та постраждалі внаслідок цинічних дій загарбників.
Так, було проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС. Денис Шмигаль заслухав оперативну інформацію від ОВА, "Укргідроенерго" та міністерств.
Важливо Підрив Каховської ГЕС: показуємо на карті, де розташована станція
Чи є жертви після руйнування Каховської ГЕС
Шмигаль наголосив, що наразі жертв серед населення через високу воду на Херсонщині немає.
Окрім цього, влада поставила чотири головні завдання:
- Організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона відправляються о 13:00.
- Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.
- Забезпечення питною водою. Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуються виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.
- Оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.
Усі отримали завдання й доручення по кожному з цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко й невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації,
– додав Шмигаль.
Останні новини про підрив Каховської ГЕС
- Через підрив Каховської ГЕС є загроза підтоплення енергооб’єктів Херсонщини, проте енергосистема працює стабільно, повідомили у Міненерго. Через підтоплення у Херсоні вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів, можливі проблеми з водопостачанням.
- У МВА попередили, що рівень води в зоні підтоплення Херсона може піднятися до п'яти метрів.
- До речі, станом на 11:00 з Херсонщини вже евакуювали 885 громадян.
- Також повідомляють, що у Північнокримському каналі почав падати рівень води.
- Окрім цього, місцеві телеграм-канали повідомляють про великі проблеми з водою в окупованому місті Керчі. Також пишуть, що в деяких районах Євпаторії відключать воду та закликають робити її запаси.
- Представник ГУР Юсов заявив, що є докази дистанційного підриву Каховської ГЕС окупантами. Крім того, є факти, що окупанти переміщували вибухові речовини та техніку для здійснення дистанційного вибуху.
- СБУ вже відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС.
- Попередньо, є велика ймовірність, що окупований Крим залишиться без прісної води через підрив Каховської ГЕС.