Руйнування Каховської ГЕС: коли почне спадати вода й на що чекати далі
На сьогодні відбувається затоплення як правого берега Херсонщини, так і лівого. Зараз відомо, що вода прибуватиме ще декілька днів.
Однак у 20-х числах червня вода почне спадати. Про це повідомив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
Важливо Перед підривом Каховської ГЕС росіяни глушили зв'язок на окупованих територіях, – Гуменюк
Коли почне спадати вода на Херсонщині
За словами Краснолуцького, ще декілька днів вода прибуватиме. Потім вона буде стояти, а ближче до 20-х чисел червня вода почне спадати. Тоді можна буде побачити, що відбулося на підтоплених територіях.
Ми вже зараз складаємо прогнози, моделюємо ситуації. Що стосується ґрунтів: від того, що розлилася вода, були розмиті тверді побутові відходи, були потрапляння нафтопродуктів у воду, продуктів життєдіяльності людини. Все це буде осідати на низ і буде забруднення ґрунтів,
– розповів експерт.
Наскільки будуть забруднені ґрунти можна буде дізнатись, коли візьмуть на пробу сам ґрунт.
"Треба 30 – 40 років, щоб відновився ґрунтовий покрив. Тому це дійсно проблема", – додав Краснолуцький.
Руйнування Каховської ГЕС: що відомо
- У Білому домі заявили, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС на Херсонщині несе Росія. Адже на час знищення дамба була у руках Росії.
- До речі, Ізраїль не має сумнівів, що Росія підірвала Каховську гідроелектростанцію. Кремлівська пропаганда не зможе переконати світ у зворотньому.
- Наталя Гуменюк розповіла, що ворог намагався максимально приховати ситуацію, яку планував розвинути, зокрема саму катастрофу. Загарбники глушити зв'язок перед самим підривом і навіть не повідомили про це свої підрозділи.
- За словами Володимира Зеленського, дуже важко вивозити людей з окупованої частини Херсонської області. Так, терористи стріляють по українських рятувальниках. Через це гинуть люди та тварини.
- Зеленський наголосив, що, якщо наші сили спробують витягнути людей, то по них здалеку будуть стріляти окупанти. Як тільки наші помічники почнуть їх рятувати – їх розстріляють.
- Зауважимо, що загарбники не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Вони зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.