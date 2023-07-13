Кадри, що шокують: який вигляд зараз має Каховська ГЕС
Джерело:Укргідроенерго
Пройшло понад місяць після теракту російських терористів на Каховській ГЕС. У мережі показали кадри, який вигляд вона має зараз.
Побачене жахає та є черговим доказом того, що Росія вміє лише тероризувати, вбивати та знищувати все на своєму шляху. Про це пише 24 Канал.
Дізнайтеся більше Рівень води падає, проєкт тимчасової греблі вже в розробці: головне про підрив Каховської ГЕС
Що залишилося від Каховської ГЕС
Руїни та мілина.Такий вигляд зараз має Каховська гідроелектростанція. Окупанти підірвали її вночі 6 червня.
Це найбільша техногенна катастрофа в Європі за останнє десятиліття,
– наголосили в Укргідроенерго.
Читайте також Поради "охолонути" та фінішна пряма: чи виправдав саміт у Вільнюсі очікування України
Каховська ГЕС зараз: дивіться відео
Наслідки російського підриву: дивіться відео
Усе, що залишилося від гідроелектростанції: дивіться відео
На Запоріжжі спливають гранати й міни
- У ДСНС повідомили, що після підриву росіянами Каховської ГЕС через спад води усі підозрілі предмети, які перебували на дні, опинилися на поверхні.
- Так, у Запорізькій області сплили протитанкові міни, гранати та реактивний двигун пострілу гранатомета.
- Лише за останній місяць 28 разів сапери розміновували узбережжя водойм, вилучили та знищили 34 боєприпаси.