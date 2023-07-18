Каховську ГЕС відбудують: уряд ухвалив експериментальний проєкт

Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни у червні. Проєкт розрахований на 2 роки.

Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він розповів, що експериментальний проєкт складається з кількох етапів, повідомляє 24 Канал.

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Україна відбудовуватиме Каховську ГЕС

На засіданні прем'єр наголосив, що зрошувальні системи на Півдні мають важливе значення для агробізнесу. Тому уряд ухвалив рішення відбудовувати зруйновану окупантами Каховську ГЕС.

Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни,

– повідомив Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що на першому етапі відбудови Каховської ГЕС будуть спроєктовані всі інженерні конструкції. Також уряд підготує необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована станція. За словами Шмигаля, він передбачає власне будівельні роботи.

Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне "Укргідроенерго". Як заявив прем'єр, постанова про відбудову ГЕС була ухвалена після відповідних консультацій з експертами та спеціалістами.

Шмигаль пояснив, що відбудова Каховської ГЕС примножить економічний потенціал України. За його словами, це буде відчутно не лише в аграрній сфері, а й в енергетичній.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС: коротко