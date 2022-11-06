У Каховці ЗСУ знищили до 200 окупантів: наслідки удару росіяни приховують

Українські захисники знищили до 200 російських загарбників на Херсонщині. Окупанти намагаються приховати наслідки удару наших воїнів.

Українські захисники майстерно атакували бійців Путіна у Каховці. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

До речі На Херсонщині злетів у повітря склад з боєприпасами: як ЗСУ відпрацювали по окупантах

Українські воїни знищили до 200 окупантів у Каховці

За уточненою інформацію, у Генштабі підтвердили ураження ворога за попередні декілька днів у Херсонській області.

Наші воїни вдарили по одній з будівель у Каховці. Там перебувало до 200 військовослужбовців російської армії.

Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи,

– зазначили в Генштабі ЗСУ.

Також ворог зазнав втрат у селі Раденськ Олешківського району Херсонщини. Зокрема, наші бійці знищили велику колону бойової техніки ворога. Наразі втрати окупантів уточнують.

Важливо Скільки окупантів перебуває на правому березі Херсонщини та де будують фортифікаційні споруди

Що відбувається на Херсонщині: останні новини

Російські загарбники продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни. Окупанти знищують приватні цивільні катери на узбережжі Дніпра. Окрім того, двигуни та інше майно з плавзасобів бійці Путіна привласнюють собі.

У Генштабі наголосили, що після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту Дніпра. Це безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку "Нижньодніпровський".

Зауважимо, що на Херсонщині злетів у повітря склад з ворожими боєприпасами. Про це повідомили в ОК "Південь".

Правобережжя Херсонщини активно покидають колаборанти. Про це у коментарі 24 каналу повідомив заступник голови місцевої облради Юрій Соболевський. Посадовець зазначив: "Зараз на правому березі Дніпра вже немає ні військового керівництва окупантів, ні центру прийняття рішень колаборантів". Однак, на правобережжі досі залишаються багато бійців Путіна.

повідомив заступник голови місцевої облради Юрій Соболевський. Посадовець зазначив: "Зараз на правому березі Дніпра вже немає ні військового керівництва окупантів, ні центру прийняття рішень колаборантів". Однак, на правобережжі досі залишаються багато бійців Путіна. Російські загарбники готуються до оборони. Неподалік Херсона окупанти зводять фортифікаційні споруди. Ворожі укріплення видно з космосу.

6 листопада на тимчасово окупованій території області зникло світло. Окрім того, є проблеми з мобільним зв'язком.

Окупанти знову цинічно брешуть, що ЗСУ нібито обстріляло Каховську ГЕС. Пропагандисти вже традиційно заявили про удари HIMARS. Кажуть, що пошкоджена дамба.

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