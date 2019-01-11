15:45
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос
      Вєсті.UA
      19:59, 10 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Блоги Максим Єфімов
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Максим Єфімов

      Как "футбольного бога" развернуть лицом к Украине

      231
      Воспитываем будущее футбола
      Воспитываем будущее футбола / Фото из открытых источников

      "Футбольный бог" чаще других улыбается тем народам, которые культ игры миллионов формируют не в таблоидах, а воспитывают в спортивных секциях и академиях.

      Поэтому наиболее яркие звезды зажигаются именно в Бразилии, Испании, Хорватии, Португалии… Ими же достигаются самые оглушительные победы.

      Успехи и неудачи украинского футбола всегда зависели от системности развития детского спорта в стране. Первое поколение футбольных звезд независимой Украины были воспитанниками еще советских ДЮСШ. Дворовая селекция тогда позволяла специализированным школам находить достаточное количество талантов, которые со временем вырастали в известных мастеров.

      Читайте также: Как правильное инвестирование может изменить Донбасс 

      Например, Андрея Шевченко тренеры динамовской школы заприметили в команде столичного ЖЭКа на Оболони. А Сергей Ребров попал в "Шахтер" из Донецкого училища олимпийского резерва, куда годом ранее его взяли из команды горловского авторемзавода.

      Похожие истории у других футбольных профессионалов того времени. Первым и, пожалуй, единственным большим успехом того поколения стал для Украины полуфинал Лиги чемпионов, куда киевское "Динамо" вышло в конце 1990-х.

      Вскоре после этого разового всплеска украинский футбол просел на руинах советской системы детско-юношеского спорта. Кожаный мяч перестал быть символом дворовых баталий. Немногочисленные сохранившиеся ДЮСШ утратили возможности находить талантливых детей. И к началу нового тысячелетия большой футбол нашей страны оказался в вакууме из-за отсутствия достаточного количества подготовленных мастеров. Следствием этого стал вынужденный крен большинства клубов в сторону "легионеров".

      Тогда же активней заработали внутренние селекционные отделы и школы ведущих украинских клубов – "Шахтера", "Динамо", "Днепра", "Волыни", "Карпат"… Во многом результатом их усилий стал выход национальной сборной в восьмерку лучших сборных мира на ЧМ-2006. И, конечно, Кубок УЕФА, взятый "Шахтером" в 2009-м. Пока это – первый и единственный наш европейский трофей за годы Независимости.

      Сегодня украинский профессиональный футбол существует фактически за счет нескольких клубных академий Украины. В первую очередь – "Шахтера" и "Динамо". Но их усилий недостаточно для развития в стране большого футбола и продвижения в мировом рейтинге сборных. Академии не способны выдавать максимальный КПД при отсутствии системы первичной селекции.

      Читайте также: В режиме "Smart". Когда "поумнеют" украинские города?

      Многие самородки в Украине не имеют физической возможности заниматься в секциях. В результате клубы теряют потенциальных звезд. А в национальной сборной из-за слабой конкуренции появляются безальтернативные игроки. Спад или травма одного футболиста часто определяет пассивность всей команды.

      Чтобы преодолеть эту зависимость, необходимо максимально расширить поле первичной селекции. Для этого нужно вернуть футбол в школы и дворы. Чтобы среди тысяч обычных мальчишек находились "алмазы", которые после огранки засверкают в национальной команде.

      Сегодня в Краматорске мы создаем условия, которые каждому местному мальчишке позволят заниматься футболом на качественном поле под руководством квалифицированного тренера. В сентябре 2016-го открыли первое в городе футбольное поле с искусственным покрытием. Сегодня их уже 25, и работа в данном направлении продолжается. В перспективе – крытый стадион в Саду Бернацкого для зимних занятий.

      В 2017 году в городе стартовала "Лига школьного футбола", которая объединила 17 общеобразовательных учреждений, где открыты бесплатные игровые секции футбола. Там занимаются 560 детей. Секции вскоре откроются и в остальных школах, где есть футбольные площадки. И тогда уже тысяча маленьких краматорчан станут воспитанниками Лиги. Все тренеры имеют необходимые сертификаты, а дети – обеспечены формой и мячами. Юных футболистов учат правильно двигаться, дышать, развивают им чувство мяча и ставят игровую технику.

      Читайте также: Как построить дороги и выиграть войну

      Алгоритм Лиги состоит в том, что тренер находит своего воспитанника, а не наоборот. Опыт работы футбольной академии "Аякса" – одной из лучших в мире – показывает, что для отбора 20 перспективных воспитанников, из которых воспитают одного-двух профессионалов, нужно просмотреть тысячи кандидатов. Академия насчитывает около 70 скаутов в Голландии, а также имеет представителей в странах Африки, Южной Америки, Восточной Европы. Они находят будущих Ван Бастенов и Клюйвертов в секциях, школах и дворах, после чего квалифицированные тренеры оттачивают их мастерство.

      Наша цель – создать свою систему выявления юных талантов. В рамках Лиги их будут сопровождать до перехода в академии краматорского ФК "Авангард", "Шахтера", других украинских клубов. Оттуда они смогут стартовать в профессиональный футбол.

      Уже с этого года опыт Краматорска будут внедрять в других городах Донецкой области: Славянске, Лимане, Бахмуте, Дружковке и Константиновке. Так сформируем основу для поиска талантов в масштабах всей Украины и в разы расширим поле для селекции клубных академий.

      Безусловно, не все ребята, гоняющие мяч в матчах Лиги школьного футбола, станут профессионалами. Но каждый из них ощутит спортивный азарт, энергию здорового досуга и желание побеждать в любых жизненных ситуациях.

      Читайте также: Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины

      Автор: Максим Єфімов
      Теги: Новини України Футбол Публікації Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Росія масово вивозить з Донбасу українське вугілля
      сьогодні , 15:06 Росія масово вивозить з Донбасу українське вугілля
      Дмитро Снєгирьов 1557
      Как "футбольного бога" развернуть лицом к Украине
      сьогодні , 15:00 Как "футбольного бога" развернуть лицом к Украине
      Максим Єфімов 231
      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      сьогодні , 10:00 Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      1291
      6 текстів щедрівок для дітей та дорослих українською мовою
      сьогодні , 14:53 6 текстів щедрівок для дітей та дорослих українською мовою
      38866
      Йоланда Хадід святкує 55 років: 4 секрети краси екс-моделі
      сьогодні , 14:00 Йоланда Хадід святкує 55 років: 4 секрети краси екс-моделі
      Юлія Девда 1201
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук