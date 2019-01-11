Как "футбольного бога" развернуть лицом к Украине

"Футбольный бог" чаще других улыбается тем народам, которые культ игры миллионов формируют не в таблоидах, а воспитывают в спортивных секциях и академиях.

Поэтому наиболее яркие звезды зажигаются именно в Бразилии, Испании, Хорватии, Португалии… Ими же достигаются самые оглушительные победы.

Успехи и неудачи украинского футбола всегда зависели от системности развития детского спорта в стране. Первое поколение футбольных звезд независимой Украины были воспитанниками еще советских ДЮСШ. Дворовая селекция тогда позволяла специализированным школам находить достаточное количество талантов, которые со временем вырастали в известных мастеров.

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Например, Андрея Шевченко тренеры динамовской школы заприметили в команде столичного ЖЭКа на Оболони. А Сергей Ребров попал в "Шахтер" из Донецкого училища олимпийского резерва, куда годом ранее его взяли из команды горловского авторемзавода.

Похожие истории у других футбольных профессионалов того времени. Первым и, пожалуй, единственным большим успехом того поколения стал для Украины полуфинал Лиги чемпионов, куда киевское "Динамо" вышло в конце 1990-х.

Вскоре после этого разового всплеска украинский футбол просел на руинах советской системы детско-юношеского спорта. Кожаный мяч перестал быть символом дворовых баталий. Немногочисленные сохранившиеся ДЮСШ утратили возможности находить талантливых детей. И к началу нового тысячелетия большой футбол нашей страны оказался в вакууме из-за отсутствия достаточного количества подготовленных мастеров. Следствием этого стал вынужденный крен большинства клубов в сторону "легионеров".

Тогда же активней заработали внутренние селекционные отделы и школы ведущих украинских клубов – "Шахтера", "Динамо", "Днепра", "Волыни", "Карпат"… Во многом результатом их усилий стал выход национальной сборной в восьмерку лучших сборных мира на ЧМ-2006. И, конечно, Кубок УЕФА, взятый "Шахтером" в 2009-м. Пока это – первый и единственный наш европейский трофей за годы Независимости.

Сегодня украинский профессиональный футбол существует фактически за счет нескольких клубных академий Украины. В первую очередь – "Шахтера" и "Динамо". Но их усилий недостаточно для развития в стране большого футбола и продвижения в мировом рейтинге сборных. Академии не способны выдавать максимальный КПД при отсутствии системы первичной селекции.

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Многие самородки в Украине не имеют физической возможности заниматься в секциях. В результате клубы теряют потенциальных звезд. А в национальной сборной из-за слабой конкуренции появляются безальтернативные игроки. Спад или травма одного футболиста часто определяет пассивность всей команды.

Чтобы преодолеть эту зависимость, необходимо максимально расширить поле первичной селекции. Для этого нужно вернуть футбол в школы и дворы. Чтобы среди тысяч обычных мальчишек находились "алмазы", которые после огранки засверкают в национальной команде.

Сегодня в Краматорске мы создаем условия, которые каждому местному мальчишке позволят заниматься футболом на качественном поле под руководством квалифицированного тренера. В сентябре 2016-го открыли первое в городе футбольное поле с искусственным покрытием. Сегодня их уже 25, и работа в данном направлении продолжается. В перспективе – крытый стадион в Саду Бернацкого для зимних занятий.

В 2017 году в городе стартовала "Лига школьного футбола", которая объединила 17 общеобразовательных учреждений, где открыты бесплатные игровые секции футбола. Там занимаются 560 детей. Секции вскоре откроются и в остальных школах, где есть футбольные площадки. И тогда уже тысяча маленьких краматорчан станут воспитанниками Лиги. Все тренеры имеют необходимые сертификаты, а дети – обеспечены формой и мячами. Юных футболистов учат правильно двигаться, дышать, развивают им чувство мяча и ставят игровую технику.

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Алгоритм Лиги состоит в том, что тренер находит своего воспитанника, а не наоборот. Опыт работы футбольной академии "Аякса" – одной из лучших в мире – показывает, что для отбора 20 перспективных воспитанников, из которых воспитают одного-двух профессионалов, нужно просмотреть тысячи кандидатов. Академия насчитывает около 70 скаутов в Голландии, а также имеет представителей в странах Африки, Южной Америки, Восточной Европы. Они находят будущих Ван Бастенов и Клюйвертов в секциях, школах и дворах, после чего квалифицированные тренеры оттачивают их мастерство.

Наша цель – создать свою систему выявления юных талантов. В рамках Лиги их будут сопровождать до перехода в академии краматорского ФК "Авангард", "Шахтера", других украинских клубов. Оттуда они смогут стартовать в профессиональный футбол.

Уже с этого года опыт Краматорска будут внедрять в других городах Донецкой области: Славянске, Лимане, Бахмуте, Дружковке и Константиновке. Так сформируем основу для поиска талантов в масштабах всей Украины и в разы расширим поле для селекции клубных академий.

Безусловно, не все ребята, гоняющие мяч в матчах Лиги школьного футбола, станут профессионалами. Но каждый из них ощутит спортивный азарт, энергию здорового досуга и желание побеждать в любых жизненных ситуациях.

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