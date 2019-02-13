Как Мадуро пришел к власти и чем Венесуэла напоминает Украину

Действующий президент Николас Мадуро возглавил Венесуэлу пять лет назад – после смерти Уго Чавеса. На выборах он обещал вдвое увеличить минимальную зарплату, а также простить согражданам долги по кредитам, полученным на ипотеку и строительство жилья. Но после победы Мадуро распорядился об аресте владельцев сетей по продаже электробытовых товаров.

В Венесуэле воцарилось двоевластие. По одну сторону баррикад – президент страны Николас Мадуро. По другую – лидер оппозиционного венесуэльского парламента Хуан Гуайдо.

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Никто не знает, чем закончится это противостояние, но любому победителю достанется неутешительное наследство.

Как Мадуро пришел к власти

Сразу после победы на выборах Мадуро издал распоряжение об аресте владельцев розничных сетей по продаже электробытовых товаров. Все товары полиция и армия распродали за 10% от обычной стоимости. Он объяснял решение тем, что розничные сети завышали стоимость товаров.

У Мадуро нет высшего образования. Свою карьеру он начинал как водитель автобуса, а продолжил как профсоюзный активист. И, судя по всему, ему так никто и не объяснил, как работает современная экономика.

Например, когда в 2013 году в стране возник кризис туалетной бумаги Мадуро не придумал ничего лучше, чем ввести бойцов национальной гвардии на территорию фабрики Manpa в целях "контроля производства и распространения продукции".



Николас Мадуро

На должность министра нефтяной промышленности и директора государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) Мадуро назначил генерал-майора Национальной гвардии Мануэля Кеведо. Лояльность важнее компетенций.

Результат не заставил себя ждать. Начиная с 2013 года из Венесуэлы последовательно сбегают иностранные инвесторы. Если в 2008 году в Венесуэле было зарегистрировано более 800 тысяч компаний, то к лету 2017-го их количество сократилось втрое. Из страны эмигрировало 3 миллиона человек – 10% населения.

К концу первого президентского срока Николаса Мадуро венесуэльская валюта подешевела в 14 тысяч раз. В марте 2018-го за 1 долар можно было получить 325 тысяч боливаров, а в мае того же года – 662 тысячи.



Протесты в Венесуэле

Под лозунгами заботы о рядовом обывателе Николасу Мадуро удалось уничтожить перспективы своей страны. За годы правления социалистов Венесуэла из регионального лидера превратилась в аутсайдера. В которого товары дорожают по мере того, как вы стоите в очереди за ними.

Николас Мадуро как и его предшественник Уго Чавес оседлали антиэлитарные настроения. Те самые, которые привлекают под его знамена бедняков с улицы. В свое время Чавес одержал победу, обещая гражданам борьбу с коррупцией и злоупотреблениями политических элит, а также конституционную реформу.

А Мадуро точно так же провозглашает идеи социальной справедливости и равенства. Игнорируя все правила, по которым работает экономика в современном мире.

Проблема в том, что Венесуэла очень напоминает Украину

В нашей стране существует точно такой же антиэлитарный запрос. Усталость от коррупции и злоупотреблений рождает спрос на "новые лица". Усталость от медленных и половинчатых реформ рождает спрос на "чрезвычайные" и "решительные" шаги.

Украинское общество беременно тем политическим запросом, на который спешат дать ответ политики. В итоге, мы слышим обещания уменьшить зарплаты руководителей госкомпаний. Призывы вернуть контроль над Нацбанком государству. Обращения кандидатов в президенты к избирателям с просьбой самим сформировать президентскую стратегию.

Люди не калькуляторы. На избирательных участках часто голосуют не умом, а сердцем – и на победу могут рассчитывать те, кто сумел продать избирателю мечту. Пять лет назад это удалось сделать действующему президенту. А кому удастся сорвать джекпот на этих выборах мы узнаем лишь весной. Остается лишь надеяться, что эту мечту победитель затем не станет воплощать в жизнь.

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Никто не скажет наверняка, какая судьба ждет Венесуэлу. Но ее прошлое в любом случае не дарит надежд на светлое будущее. Пятнадцать лет эта страна доказывала миру главное – не бывает равенства в богатстве, бывает лишь равенство в нищете.