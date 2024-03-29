Радари не бачать: чим підводні човни Росії в Чорному морі загрожують Україні

Росія 28 березня вивела в Чорне море підводний човен – носій крилатих ракет. Виникає підвищена загроза запуску "Калібрів". Повітряну тривогу найближчим часом рекомендують не ігнорувати.

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики, зазначив 24 Каналу, що російське керівництво не боїться використовувати свої підводні човни для обстрілів України. Він пояснює це тим, що їх важко засікти на радарах, тому це дуже небезпечно для українців.

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Серйозна загроза

Підводні човни, на відміну від надводних кораблів, зафіксувати в морі неможливо.

Пуск "Калібрів" вони (росіяни – 24 Канал) здійснюють з підводного положення, тобто ми бачимо ракету тільки в польоті короткий проміжок часу. Це і складає серйозну небезпеку, бо радари не бачать, де перебуває ціль,

– наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики.

Треба бути особливо пильними, якщо будуть повідомлення про те, що росіяни використали підводний човен для запуску "Калібрів".

Треба розуміти, що може прилетіти швидше, ніж ви вирішите йти в сховище чи ні,

– застеріг Павло Лакійчук.

Україна атакує російський флот: коротко