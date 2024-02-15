Росіяни ховають носії "Калібрів": наскільки складно уразити ці кораблі

Російські окупанти сховали носії ракет "Калібр" у районі Новоросійської бухти. Мовиться про 4 дизельні підводні човни, у кожному з них – по 4 "Калібри".

Ворог прикриває їх береговими ракетними комплексами. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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ЗСУ зможуть туди дістати

Роман Світан зазначив, що росіяни прикривають ракетоносії "Калібрів" береговими ракетними комплексами. Ворог прекрасно розуміє, що їхні корабельні системи безпеки не впораються ні з безпілотниками, ні з ракетами тощо.

Ми можемо туди дістати. Але через цю серйозну систему і ППО, і загалом охорони порту поки, найімовірніше, підбираємо ключі деякі. Хоча там можна зайти і з гір, знищивши ту залізницю, вимкнувши з'єднання з материком цієї бухти,

– сказав він.

Там є багато механізмів. На думку полковника ЗСУ у запасі, вони будуть якось використовуватись найближчим часом. Ввечері 24 січня дрони прилетіли у нафтопереробний завод у російському місті Туапсе, що південніше Новоросійська.

"Отже, безпілотники проходили поруч. Тобто повз Новоросійськ йшли на Туапсе та виконали завдання. Найімовірніше, ми у цьому році виконаємо і це завдання теж", – додав військовий експерт.

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