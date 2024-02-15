Масована атака минула, але ракетоносії Росії – напоготові: скільки "Калібрів" загрожують Україні

Російські окупанти не зменшують тиск на Україну, утримуючи значну кількість "Калібрів" у Чорному морі. У Збройних Силах розкрили потенційну загрозу ракетних атак.

Після ранкового ракетного обстрілу України 15 лютого речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в акваторії Чорного моря. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Загроза з Чорного моря: що слід знати

За словами спікерки, російські загарбники під час атаки застосували 4 з 8 ракет типу "Калібр", які в них були в Чорному морі. Тому в них залишається ще 4 одиниці зброї, які вони потенційно можуть застосувати по Україні.

Якщо вираховувати, що 4 "Калібри" було застосовано з вісьмох, які несе на собі корабель "Адмірал Макаров", то половина на ньому лишилась. Чотири ракети щонайменше вони можуть застосувати повторно,

– сказала Гуменюк.

Водночас речниця Сил оборони Півдня розповіла про ситуацію з великими десантними кораблями ворога після того, як Україна 14 лютого знищила судно "Цезар Куніков". Як вона зазначила, Росія має ще 5 таких ВДК у Чорному морі.

Маємо на увазі п'ять таких самих, аналогічних "Цезарю Кунікову", суден. Тобто великих десантних кораблів, які зараз ворог використовує переважно як транспортні кораблі. Вони перевозять вантажі.

Гуменюк згадала, що на момент ураження "Цезар Куніков" перевозив вантаж з Новоросійська в Севастополь. ГУР Міноборони завдало удару по судну 5 дронами, коли воно перебувало в районі Алупки в тимчасово окупованому Криму.

"Ситуація постійно змінюється, тому що, дійсно, вони намагаються передислокуватися. Росіяни усвідомили, що перебувати на Кримському півострові та в акваторії поблизу – їм небезпечно… Вони намагаються передислокувати все на Новоросійську базу, але вона територіальна менша", – наголошує речниця.

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Сам факт наявності ракет типу "Калібр" на кораблях окупантів в Чорному морі є загрозливим фактором. І немає великої різниці, чи ці ракетоносії в пунктах базування, чи на бойовому чергуванні. Бували випадки, коли загарбники випускали по Україні "Калібри" просто-таки з пунктів базування.

Згадаємо, що під час ранкової атаки 15 лютого ворог випустив не лише 4 "Калібри". Загалом окупанти здійснили пуски 26 ракет різних типів:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

4 керовані авіаційні ракети Х-59;

2 зенітні керовані ракети С-300.

Силам ППО вдалось ліквідувати 13 ворожих цілей. Зокрема, 2 "Калібри", а також 8 ракет Х-101/Х-555/Х-55, один "Іскандер-М"/KN-23, 2 керовані авіаційні ракети Х-59.