Де розташований штат Каліфорнія, який може вийти зі складу США

Каліфорнія розпочала підписи за початок ініціативи про вихід зі складу США та проголошення своєї незалежності. Якщо каліфорнійці її підтримають, у штату з'явиться можливість покинути Сполучені Штати у 2028 році.

Ініціатива отримала назву "Calexit", що нагадує назву ініціативи виходу Британії з Євросоюзу "Brexit", що зрештою збулася. Про це повідомляє 24 Канал.

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Де розташований "золотий штат" Каліфорнія на карті

У Каліфорнії розпочали збір підписів, щоб розпочати голосування про вихід зі складу США. Якщо буде зібрано потрібну кількість голосів, на виборах у 2028 році у бюлетень для голосування буде включене питання: "Чи повинна Каліфорнія залишити Сполучені Штати й стати вільною та незалежною країною".

Для того, щоб питання щодо незалежності Каліфорнії розглянули, потрібно, аби зараз у голосуванні за Calexit взяли участь щонайменше 50% зареєстрованих виборців, і щонайменше 55% – або понад 500 000 осіб повинні проголосувати "так" до 22 липня. У такому разі штат висловить "недовіру Сполученим Штатам" та почне голосування про вихід з їх складу у 2028 році. Однак вже зараз Каліфорнія може зняти усі прапори США з адміністративних будівель.

Каліфорнія на мапі США (без Аляски) / Фото Freeworldmaps

Де знаходиться штат Каліфорнія: дивіться на карті Google