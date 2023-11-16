Це не глухий кут: прем'єрка Естонії пояснила, чому Україна переможе Росію у війні на виснаження

Український контрнаступ не приніс успіхів, яких від нього очікували. Прем'єрка Естонії вважає, що ситуація в Україні не патова, просто для перемоги потрібно багато часу.

Те, що зараз відбувається на фронті, – це війна на виснаження. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас розповіла, чому наша держава має всі шанси вийти з неї переможцем.

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Підтримка Заходу і моральний дух

За словами Каллас, для війни на виснаження характерні три параметри, і за кожним із них наша держава може перевершити суперника.

Перше – це люди. Саме на цей ресурс Росія робить основну ставку, переконана, що завдяки йому зможе протриматися довше, ніж Україна. Втім, глава естонського уряду вважає, що завдяки підтримці Заходу ця перевага країни-агресорки може нівелюватися. Якщо Європа і США надалі продовжуватимуть тренування українських військових.

Так, європейські країни наразі навчають від 30 до 40 тисяч військовослужбовців. Стільки ж солдатів можуть підготувати й США. Каллас вважає, що приблизно 80 тисяч гарно натренованих військових – це міцніша сила за численних російських строковиків.

Друге – ресурси. Сукупний ВВП Європи усемеро більший за російський. Також на прибутки країни-агресорки сильно впливають санкції. Крім того, оборонний бюджет коаліції "Рамштайн" у 13 разів більший, ніж у Росії. Отже, й тут Україна має перевагу над ворогом.

Третє – моральний дух українців, які, на відміну від росіян, захищають свої домівки та родини.

Каллас наголосила, що Захід повинен вірити в українську перемогу. Також вона підкреслила, що перемога Росії обійдеться йому дорожче, ніж підтримка України. Адже, якщо Кремлю вдасться вийти зі збройного конфлікту з більшою територією, ніж він мав до його початку, тоді це буде сигнал агресорам, що агресія окупається.

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