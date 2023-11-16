Це не глухий кут: прем'єрка Естонії пояснила, чому Україна переможе Росію у війні на виснаження
Джерело:"Голос Америки"
Український контрнаступ не приніс успіхів, яких від нього очікували. Прем'єрка Естонії вважає, що ситуація в Україні не патова, просто для перемоги потрібно багато часу.
Те, що зараз відбувається на фронті, – це війна на виснаження. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас розповіла, чому наша держава має всі шанси вийти з неї переможцем.
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Підтримка Заходу і моральний дух
За словами Каллас, для війни на виснаження характерні три параметри, і за кожним із них наша держава може перевершити суперника.
Перше – це люди. Саме на цей ресурс Росія робить основну ставку, переконана, що завдяки йому зможе протриматися довше, ніж Україна. Втім, глава естонського уряду вважає, що завдяки підтримці Заходу ця перевага країни-агресорки може нівелюватися. Якщо Європа і США надалі продовжуватимуть тренування українських військових.
Так, європейські країни наразі навчають від 30 до 40 тисяч військовослужбовців. Стільки ж солдатів можуть підготувати й США. Каллас вважає, що приблизно 80 тисяч гарно натренованих військових – це міцніша сила за численних російських строковиків.
Друге – ресурси. Сукупний ВВП Європи усемеро більший за російський. Також на прибутки країни-агресорки сильно впливають санкції. Крім того, оборонний бюджет коаліції "Рамштайн" у 13 разів більший, ніж у Росії. Отже, й тут Україна має перевагу над ворогом.
Третє – моральний дух українців, які, на відміну від росіян, захищають свої домівки та родини.
Каллас наголосила, що Захід повинен вірити в українську перемогу. Також вона підкреслила, що перемога Росії обійдеться йому дорожче, ніж підтримка України. Адже, якщо Кремлю вдасться вийти зі збройного конфлікту з більшою територією, ніж він мав до його початку, тоді це буде сигнал агресорам, що агресія окупається.
Війна в Україні: основні тези
- Головнокомандувач ЗСУ визнав, що контрнаступ України, який триває п'ятий місяць виявився не таким, яким його очікували побачити. Нашим військовим вдалося просунутися лише на 17 кілометрів. Залужний зазначив, що, якби все пішло за графіком, то ЗСУ повинні були просуватися зі швидкістю 30 кілометрів на добу і за 4 місяці бути вже у Криму. Також генерал вірив, що великі втрати зупинять Росію, однак цього не сталося, бо Кремль зневажає людське життя. Крім того, головнокомандувач розповів про існування загрози "окопної війни", яка вигідна ворогові і шкідлива для нас. Залужний назвав 5 пріоритетів, які допоможуть її уникнути.
- Президент Зеленський заявив, що ніхто не вірить у перемогу України так, як він. Водночас глава держави відчуває, що глобальний інтерес до війни в Україні впав, як і рівень міжнародної підтримки. За його словами, найстрашніше те, що частина світу звикла до цього.
- Також президент зазначив, що Україна планує ще здобути успіхи на фронті у 2023 році, і для цього має конкретний план.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак на питання, коли може закінчитися війна, відповів, що це станеться раптово. За його словами, Україна пройшла до перемоги 70 метрів, потрібно ще 30, але вони найважчі.