"У нас немає плану Б": Естонія закликає Захід збільшити військову підтримку України

Естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас закликала західні країни збільшити військову допомогу Україні. Вона вважає, що у разі перемоги Росії Естонія може стати наступною жертвою агресії.

Каллас нагадала, що уряд Естонії виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП. Також вона наголосила, що Росія веде гібридну війну проти Заходу і прагне посіяти страх у західних суспільствах.

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В Естонії закликали до збільшення військової допомоги для України

Естонська прем'єр-міністрка закликала західні країни збільшити військову допомогу Україні, оскільки у разі перемоги Росії Естонія може стати наступною жертвою агресії.

Каллас зазначила, що уряд Естонії виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП.

Якби кожна країна НАТО робила те саме, Україна вже б перемогла,

– наголосила вона.

На запитання про те, чи є в Естонії "план Б" у разі поразки України, Каллас відповіла, що такого плану немає.

"У нас немає "плану Б" на випадок перемоги Росії, тому що тоді ми перестанемо зосереджуватися на плані А (допомога Україні у протистоянні російській агресії – 24 Канал)", – заявила прем'єр-міністрка.

Каллас підкреслила, що важливо не впадати у песимізм. За її словами, перемога України – це не лише питання території. Навіть якщо Україна приєднається до НАТО без контролю над певними територіями, це буде перемогою, оскільки вона буде під захистом НАТО.

Також вона наголосила, що Росія веде гібридну війну проти Заходу і прагне посіяти страх у західних суспільствах.

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