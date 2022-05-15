Kalush Orchestra розповіли, що робитимуть після повернення в Україну і чи підуть воювати

Kalush Orchestra розповіли про плани після повернення з Євробачення. У музикантів дозвіл на виїзд завершується 17 травня.

Відповідну інформацію соліст гурту повідомив під час пресконференції. Зокрема її гурт дав після перемоги на Євробаченні-2022.

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Олег Псюк розповів, що в учасників гурту тимчасовий дозвіл на виїзд закінчується 17 травня. Пояснив, що до цього часу якраз встигнемо повернутися.

Не знаю, що будемо робити, оскільки вперше виграли Євробачення. Але, як і кожен українець, ми готові боротися за свою країну до кінця,

– запевнив соліст гурту.

Він також пояснив, що не спілкувався із президентом України особисто, адже Володимир Зеленський дуже зайнятий.

"У мене поки не було нагоди особисто поспілкуватися з президентом. Ви знаєте, яка ситуація в Україні, він зараз точно дуже зайнятий", – сказав Олег Псюк.

Щодо наступного року, то соліст гурту не просто підтвердив, що наша країна прийматиме цей конкурс, а запевнив: "Україна точно прийме Євробачення у цілісній, незалежній Україні".

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