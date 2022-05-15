Kalush Orchestra розповіли, що робитимуть після повернення в Україну і чи підуть воювати
Kalush Orchestra розповіли про плани після повернення з Євробачення. У музикантів дозвіл на виїзд завершується 17 травня.
Відповідну інформацію соліст гурту повідомив під час пресконференції. Зокрема її гурт дав після перемоги на Євробаченні-2022.
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Kalush Orchestra розповіли, що робитимуть, повернувшись в Україну
Олег Псюк розповів, що в учасників гурту тимчасовий дозвіл на виїзд закінчується 17 травня. Пояснив, що до цього часу якраз встигнемо повернутися.
Не знаю, що будемо робити, оскільки вперше виграли Євробачення. Але, як і кожен українець, ми готові боротися за свою країну до кінця,
– запевнив соліст гурту.
Він також пояснив, що не спілкувався із президентом України особисто, адже Володимир Зеленський дуже зайнятий.
"У мене поки не було нагоди особисто поспілкуватися з президентом. Ви знаєте, яка ситуація в Україні, він зараз точно дуже зайнятий", – сказав Олег Псюк.
Щодо наступного року, то соліст гурту не просто підтвердив, що наша країна прийматиме цей конкурс, а запевнив: "Україна точно прийме Євробачення у цілісній, незалежній Україні".
Україна перемогла на Євробаченні-2022
- Україна перемогла на Євробаченні, отримавши рекордні 631 бал. Нашу державу на конкурсі представляв гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія".
- Після виконання пісні у фіналі соліст гурту Олег Псюк звернувся до світу із закликом визволити наших військовослужбовців на "Азовсталі", що у Маріуполі.
- Мовиться про понад тисячу людей, які перебувають в оточенні ворога фактично без їжі та води. Також поранені не мають ліків та медичної допомоги.
- Коментуючи питання щодо "Азовсталі", музикант пригадав, що ситуація в Маріуполі – це велика біда нашої країни, адже люди не можуть вийти та евакуюватись з території заводу.
- Олег Псюк пригадав, що Україна просить третю країну втрутитися, щоб допомогти бійцям вийти. Соліст гурту також сказав, що для нього питання Маріуполя важливіше, ніж дискваліфікація. Адже такий шанс він би не дозволив собі втратити.