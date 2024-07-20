Потенційний кандидат на заміну Байдену: Гарріс заручається підтримкою донорів

Союзники віце-президента США Камали Гарріс активізують зусилля щодо залучення донорів для підтримки її передвиборчої кампанії. Жіночі організації та донори вже почали збирати кошти та забезпечувати її підтримку.

П'ять донорів уже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви. Лідер однієї з жіночих політичних організацій заявила, що донори "вишикуються в чергу, щоб підтримати" Гарріс.

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Яку підтримку може отримати Камала Гарріс

Союзники віце-президента США Камали Гарріс активно залучають демократів-донорів для фінансування її передвиборчої кампанії на випадок, якщо президент Джо Байден вирішить не балотуватися на другий термін.

Джерела видання зазначають, що один з донорських радників Демократичної партії вже почав збір пожертв від жінок-донорів на підтримку Гарріс, а жіноча організація проводить переговори з донорами, щоб забезпечити її підтримку.

Важливо те, що зараз спостерігається масова демонстрація її підтримки, що є сигналом того, що ми всі за неї,

– сказала лідер однієї з жіночих політичних організацій.

Вона додала, що організація вже готує листи та повідомлення для донорів, які підтримують жінок-кандидаток. Частина донорів вже відгукнулась і готова надати гроші.

Лідер організації зазначила, що донори "вишикуються в чергу, щоб підтримати" Гарріс. Радник з питань донорства додала, що п'ять донорів уже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви на виборчий список Демократичної партії на чолі з Гарріс.

Чи є у Гарріс конкуренти

У виданні зазначають, що ці зусилля знаходяться на ранньому етапі, і фінансування буде нечітким, якщо в боротьбі за номінацію візьмуть участь кілька жінок. Імпульс до зміцнення позицій Гарріс, підтримуваний жінками-донорами, свідчить про нестабільність її позиції як кандидата.

У разі проведення відкритого з'їзду претендентами на цю посаду можуть стати губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом або губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер. Ньюсом є потужним фандрейзером та емісаром партії, а Пріцкер – мультимільярдер, спадкоємець статків готелю Hyatt.