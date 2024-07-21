Гарріс уперше заявила про намір йти у президенти США і зробить все можливе для перемоги
Джерело:CNN
Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про намір брати участь у виборах президента США замість Джо Байдена.
Вона наголосила, що зробить усе від неї можливе, аби перемогти на виборах. При цьому рішення Джо Байдена зняти свою кандидатуру назвала самовідданим і патріотичним вчинком.
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Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. У нас залишилося 107 днів до дня виборів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо,
— сказала Камала Гарріс.
Гарріс підтримала рішення Байдена
Гарріс додала, що "цим безкорисливим і патріотичним вчинком Байден робить те, що він робив упродовж свого життя: ставить американський народ і країну понад усе".
"Я зроблю все від мене залежне, щоб об'єднати Демократичну партію – і нашу націю, щоб перемогти Дональда Трампа та його екстремальний проєкт 2025", – написала вона.