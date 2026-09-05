"Часу забігти в укриття не було": Росія знищила вже другий комбінат Метінвесту

Металургійний комбінат "Каметсталь" у Кам'янському повністю припинив роботу після нічної атаки. У Метінвесті поки не можуть спрогнозувати, коли підприємство зможе відновити виробництво.

Про наслідки удару повідомила пресслужба Метінвесту, до складу якого входить комбінат.

Що відомо про пошкодження комбінату "Каметсталь"?

Внаслідок атаки пошкоджені аглодоменне виробництво, енергетичні об'єкти та транспортна інфраструктура підприємства.

Наразі на комбінаті проводять аварійно-відновлювальні роботи. Повністю оцінити стан обладнання можна буде лише після того, як розберуть завали.

Російський удар забрав життя п'ятьох людей. Загинули четверо працівників "Каметсталі" та співробітник підрядної організації. Ще четверо працівників комбінату отримали поранення.

Атака сталася приблизно о 1:50 ночі. За даними Метінвесту, між оголошенням повітряної тривоги та моментом влучання минуло лише кілька хвилин. Цього часу виявилося недостатньо, щоб усі працівники встигли дістатися укриттів.

Операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко наголосив, що на території "Каметсталі" не було військових об'єктів, техніки або виробництва, пов'язаного з військовою сферою. За його словами, на підприємстві працювали виключно цивільні люди, які виробляли чавун і сталь для цивільних потреб.

Зауважимо, що "Каметсталь" стала другим металургійним підприємством Метінвесту, яке припинило роботу через російські атаки менш ніж за місяць.

Розбитий комбінат у Кам'янському / Фото Метінвесту

Мироненко заявив, що нині група переживає "найтяжчі часи за всю свою 20-річну історію".

Нагадаємо, що 11 та 27 серпня російські війська двічі атакували "Запоріжсталь". Через удари комбінат також повністю зупинив виробництво. У Метінвесті масштаб руйнувань порівняли з наслідками Другої світової війни. Внаслідок першої атаки загинули семеро працівників підприємства, ще 21 людина отримала поранення.