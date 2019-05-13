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      Кампанія #KyivNotKiev дісталась Німеччини: першим змінив назву на коректну аеропорт Мюнхена

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      Аеропорт у Мюнхені тепер використовує правильну назву – Kyiv замість Kiev
      Аеропорт у Мюнхені тепер використовує правильну назву – Kyiv замість Kiev / Генеральне консульство України у Мюнхені

      Аеропорт у Мюнхені став першим летовищем у Німеччині, де долучились до кампанії, розпочатої українським МЗС, щодо правильного написання Києва латиницею. Напис Kiev вже виправили на коректний – Kyiv.

      Із проханням змінити назву згідно із українською транслітерацією до адміністрації аеропорту звернулось Генеральне консульство України у Мюнхені.

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      "Дякуємо керівництву аеропорту та всім, хто адвокатує кампанію #CorrectUA в Німеччині", – зазначили у дипустанові. 

       

      Чому важливо писати Kyiv замість Kiev?Україна є незалежною вже 28 років, проте й досі назву нашої столиці Києва перекладають на англійську з російської. Саме тому восени 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA. Вона має популяризувати написання латинськими літерами назв українських міст – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Після цього аеропорти світу поетапно на своїх табло почали виправляти правопис українських міст.

      Які ще аеропорти почали писати Kyiv замість Kiev?

      • Одними з перших транслітерацію Києва змінили аеропорти Польщі.
      • Правильного написання Києва дотримуються у Греції, Данії та на Кіпрі.
      • У міжнародних аеропортах Тбілісі та Батумі також змінили правопис Києва, Львова та Одеси у латинській транскрипції. Тепер на табло в цих аеропортах написано Kyiv замість Kiev, Lviv замість Lvov і Odesa замість Odessa.
      • Назву Kiev на Kyiv змінили на своїх інформаційних табло також аеропорти Стамбула і Бухареста.
      • Правильну англомовну назву Києва тепер пишуть і в Лондонському аеропорті Лутона.
      • Коректна назва української столиці з'явилась у міжнародному аеропорту Тель-Авіва "Бен-Гуріон".
      • Аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто (Канада) теж змінив транслітерацію українських міст відповідно до національного стандарту України.
      • Аеропорт Біллунн, який є одним із найбільших аеропортів Данії, змінив некоректне написання назви української столиці Kiev на правильне – Kyiv.
      • Міжнародні аеропорти Чорногорії та Австрії також підтримали кампанію #KyivNotKiev.

      При цьому писати Kyiv замість Kiev відмовилися "Міжнародні Авіалінії України". Свою відмову там пояснили тим, що офіційна транслітерація Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA передбачає саме варіант Kiev.

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      Теги: Новини України авіація
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