Кам'янець-Подільський був під ударом "Шахедів": у Хмельницькій області працювала ППО

Росія вкотре атакувала українські міста, і знову вночі. 24 Канал розкаже деталі атаки.

"Шахеди" полетіли ще увечері 30 грудня. Для тих, хто стежить за перебігом оголошення тривог по Україні, очевидно, що ворог вдається до тактики на виснаження. Росіяни запускають і дрони, і ракети, БпЛА часом розвертаються.

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Що відомо про роботу ППО біля Кам'янця-Подільського

Неподалік Кам'янця-Подільського чули вибухи близько 00:14 31 грудня. Моніторингові групи писали, що основна маса "Шахедів" скупчилася там. О пів на першу пролунали нові вибухи. І загроза, на жаль, залишається.

Хмельниччина. Жителі області могли чути звуки вибухів. Прошу всіх до відбою тривоги перебувати в укриттях. Деталі згодом,

– написав перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін близько першої ночі.

Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посітко закликав жителів Хмельниччини бути в безпечних місцях і не забувайти про правило двох стін. А ще, що дуже важливо, – вірити в сили ППО і не панікувати.

На 00:36 у Повітряних силах описали безпекову ситуацію.

Рух поодиноких ударних БпЛА:

Хмельницька область – напрямок на Камянец-Подільський.

В Тернопільській області – Кременецький район.

БпЛА на території Запорізької області.

Що відомо про попередні атаки "Шахедами"

Так, у ніч проти 30 грудня росіяни запустили 10 дронів-камікадзе з Чауди, що у Криму. Нашим оборонцям неба вдалося знищити 5 "Шахедів".

А от у ніч проти 29 грудня ворог запустив 36 ударних БпЛА, з яких вдалося збити 27. Зауважимо, що під ранок також збили 87 крилатих ракет повітряного базування.

У ніч проти 28 грудня росіяни атакували Україну вісьмома "Шахедами". З них вдалося перетворити на брухт 7 БпЛА ударного типу.