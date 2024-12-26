Трамп знову заговорив про бажання зробити Канаду 51 штатом: обіцяє знизити податки

Новобраний президент США Дональд Трамп у своєму різдвяному привітанні знову згадав за свою ідею включення Канади до складу США як 51-го штату. Політик пообіцяв канадцям істотно знизити податки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа у соціальній мережі Truth Social. Також республіканець згадав і за Панамський канал і Гренландію.

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Що казав Трамп у своєму різдвяному привітанні

Так, у своєму різдвяному привітанні Трамп зачепив кілька тем. Зокрема, він висловився про Панамський канал, який нібито "незаконно експлуатують чудові солдати Китаю". Трамп зазначає, США втратили 38 000 осіб під час будівництва каналу понад 110 років тому, а вкладають мільярди доларів у його обслуговування.

Трамп не оминув увагою у прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, вказавши, що приєднання країни до США принесло б економічну вигоду.

Якщо Канада стане нашим 51-м штатом, їхні податки скоротяться більш ніж на 60%, бізнес подвоїться, а захист у військовому плані буде на рівні, якого немає в жодної іншої країни,

– заявив він.

У своїй публікації Трамп підкреслив стратегічну важливість Гренландії для національної безпеки США. Він зауважив, що місцеві жителі нібито хочуть бачити американську присутність на острові. Новообраний президент сказав: "Вони хочуть, щоб США були там, і ми будемо".