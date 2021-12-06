Канада не відправить додаткових військових інструкторів в Україну через дії Росії

У Канаді занепокоєні ситуацією на російсько-українському кордоні. Там вважають, що нова військова підтримка Україні може призвести до загострення на Донбасі.

Через це Канада наразі не планує відправляти в Україну додаткових військових інструкторів. Таку заяву зробив новий очільник Штабу оборони країни Уейн Ейрі.

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Військовий закликав бути обережними

Він наголосив, що насамперед потрібно використовувати дипломатичні методи й бути при цьому дуже обачними. "Маємо бути дуже обережними у балансі між стримуванням та ескалацією, а також у тому, що сприймає інша сторона", – пояснив канадець. При цьому, він запевнив, що Канада й надалі підтримуватиме Україну.

Ви завжди маєте сприймати потенційних супротивників серйозно. Війни розпочиналися через потенційні прорахунки і раніше, протягом усієї історії,

– додав глава Штабу оборони Канади.

Про навчальну місію Канади в Україні

За словами Ейрі, станом на листопад 2021 року в Україні перебуває понад 200 військових інструкторів з Канади. Це одна з найбільших іноземних навчальних місій. "Україна посідає перше місце серед тих, хто отримує нашу програми підготовки з військової співпраці. Загалом це досить сильний прояв підтримки", – зауважив він.

Резніков просив направити військових

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков звернувся до США, Канади та Великої Британії. Він закликав ці країни направити своїх військових ближче до кордону з Росією.

Урядовець пояснив, що потрібно оперативно вживати заходів, аби стримати російську агресію. Мовляв, якщо не допомогти Україні у цьому зараз, потім буде вже надто пізно.

Резніков вважає, що іноземних військових потрібно розмістити ближче до лінії фронту, наприклад – у Харкові, Маріуполі, чи Краматорську. Адже зараз вони – далеко від кордону з Росією.

Раніше у МЗС заявили, що Канада готова разом з Україною працювати над стримуванням Росії від агресії. Там наголосили, що Оттава вже допомагає конкретними діями.

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