Канада придбає для України систему NASAMS
Джерело:телеграм Олексія Резнікова
Канада вирішила посилити нашу протиповітряну оборону та вирішила придбати NASAMS. Комплекс протиповітряної оборони країна купить у США, а тоді передасть його на потреби України.
Про це міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила за підсумками телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
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Глава канадського Міноборони зауважила, що ц перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні.
В умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків,
– наголосила Аніта Ананд.
Вона додала, що системи NASAMS мають украй високий показник ефективності, що зробить допомогу Канади дуже цінним внеском в обороноздатність України.
"Надаючи всебічну військову допомогу, Канада продовжуватиме підтримувати український народ у його боротьбі проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії", – зазначила Ананд.
Реакція України
- Олексій Резніков одразу ж подякував Канаді за те, що вона залишається поруч з Україною.
- На новину відреагував і Володимир Зеленський. Він подякував прем'єру Канади Джастіну Трюдо, наголосивши, що той довів своє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини. Він подякував за допомогу у захисті українського неба.
Що відомо про NASAMS
- Максимальна дальність ураження зенітно-ракетного комплексу коливається у межах від 25 до 50 кілометрів, а максимальна висота ураження – від 15 до 25 кілометрів.
- Максимальна швидкість випущеної з комплексу ракети здатна досягати показника 4 900 кілометрів на годину. Для запусків використовують ракети з подвійним типом призначення.
- Кожна з пускових установок має по 6 ракет, які здатні одночасно вдарити по одній або декількох цілях. Ці установки транспортуються на базі шасі вантажівки Scania P113.
- У бойовому положенні їх встановлюють на землю. Час переходу в бойове положення – 15 хвилин. ЗРК здатен випустити 54 або 72 ракети за 12 секунд.