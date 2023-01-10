Канада придбає для України систему NASAMS

Канада вирішила посилити нашу протиповітряну оборону та вирішила придбати NASAMS. Комплекс протиповітряної оборони країна купить у США, а тоді передасть його на потреби України.

Про це міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила за підсумками телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

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Глава канадського Міноборони зауважила, що ц перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні.

В умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків,

– наголосила Аніта Ананд.

Вона додала, що системи NASAMS мають украй високий показник ефективності, що зробить допомогу Канади дуже цінним внеском в обороноздатність України.

"Надаючи всебічну військову допомогу, Канада продовжуватиме підтримувати український народ у його боротьбі проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії", – зазначила Ананд.

Реакція України

Олексій Резніков одразу ж подякував Канаді за те, що вона залишається поруч з Україною.

На новину відреагував і Володимир Зеленський. Він подякував прем'єру Канади Джастіну Трюдо, наголосивши, що той довів своє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини. Він подякував за допомогу у захисті українського неба.

Що відомо про NASAMS