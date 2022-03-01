Канада припиняє закупівлю російської нафти, – Трюдо

Росія нарощує свою агресію, тому реагує весь світ. У відповідь на вторгнення в Україну Канада заборонить імпорт російської нафти.

Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Раніше Канада купувала частину нафти в Росії, однак наразі відмовляється це робити.

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Він пояснив, що своє рішення ухвалив на тлі вторгнення Росії. Війна, як сказав Трюдо, повинна негайно припинитися, а винних треба притягнути до відповідальності. Адже витрати тільки зростають.

До такого кроку закликав прем'єра колишній міністр оборони Канади Джейсон Кенні. Він також наголосив, що відповідне рішення треба ухвалити і США.

Канада надсилає Україні зброю

Прем'єр повідомив, що Канада надішле нашій державі протитанкову зброю. Її мають доставити через Польщу.

Зауважимо, що раніше держава підтримала відключення Росії від SWIFT. Мовляв, такий крок знищить економіку окупантів.

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